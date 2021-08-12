Два самых наивных знака зодиака: могут легко стать жертвами обмана

Доверие сложно заслужить и очень легко потерять. Некоторые из нас более наивны, чем другие и склонны верить всему, что им говорят.

Астрологи издания Оfficielles назвали два самых наивных знака зодиака. Их излишнее доверие может произвести к плохим последствиям.

Овен

Представители этого знака очень энергичны и романтичны. Когда они встречают любовь, склонны слепо доверять своей второй половине. Хотя их часто считают сильными, Овны - очень мягкие, быстро доверяют и часто видят в каждом только добрую сторону.

Рак

Этот знак - самый чуткий и эмоциональный из зодиака. Он тот, кто будет убит горем из-за людей, которым он доверяет. Его наивность и доверчивость - причины многих разочарований. И хотя он может показаться закрытым, но это не так. Чувствительный характер подталкивает его доверять всем подряд.

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