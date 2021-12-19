Два главных пессимиста по знаку зодиака: ищут везде негатив
Каждый человек может иметь негативные мысли, но некоторые по жизни больше сконцентрированы на плохом. Им тяжело радоваться и находить позитив в мелочах.
Астрологи издания Timesofindia назвали главных пессимистов по знаку зодиака. Узнайте, кто попал в список.
Рак
Уроженцы этого знака очень эмоциональны, поэтому их настроение может поменяться вмиг. Они борются с заниженной самооценкой, и всю жизнь хранят обиду на кого-то. Раки часто переживают, что думают о них другие. Уроженцы знака буквально "притягивают" к себе плохие события из-за негативного отношения к жизни. Им нужно меньше думать о плохом и насладжаться моментом.
Скорпион
Представители этого знака очень внимательны к деталям, что может сыграть с ними плохую шутку. Из-за излишней требовательности Скорпионы часто портят отношения даже с близкими и друзьями. Они постоянно подозревают, что их могут обмануть, поэтому крайне остторожно и взвешенно принимают все решения. Уроженцы знака всегда готовятся к худшему и не умеют радоваться жизни.
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