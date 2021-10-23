Термин "дольмен" пришел к нам из Британии и в переводе означает "каменный стол". Обычно они состоят из четырех подпорных столбиков, сделанные из гигантских камней, на которые сверху положен гигантский плоский камень.

Но не только Британские острова богаты дольменами. Немало их и на Ближнем Востоке.

Например, недалеко от израильского города Гамла находится целое поле дольменов! Вокруг Гамлы найдено около 700 таких сооружений. Они были распространены в Израиле, Сирии, Ливане с 9000 года до нашей эры. В горах Кавказа обнаружено более 2000 дольменов! Дольмены обнаружены в Казахстане, горах Алтая, Северной Индии, Тибета, Непала.

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Считалось, что на территории стран Европы и в Украине такие сооружения не были распространены. Но это не так. Недавние находки показали, что в Украине есть дольмены. Это целая научная сенсация!

Несколько дольменов обнаружили в невысоких горах Товтрах – на территории Хмельницкой области, возле села Медоборы Городокского района.

И уже совсем недавно дольмен был обнаружен в национальном парке Хохитва Богуславского района Киевской области. Обнаружен он был искателями тайн, организовавших к дольмену целое паломничество.

Мне информацию об этом дольмене предоставили иностранные гости Украины, побывавшие в таком негласном паломничестве.

Я уверен, что в Украине имеются и другие дольмены, поэтому буду и дальше вести их поиск.

Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению – какие цивилизации и для чего более одиннадцати тысяч лет назад начали возводить дольмены.

Большинство дольменов построено из кварцевого песчаника. Кристаллы кварца обладают свойством пьезоэффекта: механическая энергия с их помощью способна преобразовываться в электрическую, и электрическая в механическую. Из этого некоторые исследователи сделали вывод, что дольмены могут быть "каменными компьютерами" древних цивилизаций.

Такую теорию наверняка поддержит большинство современных ученых – ведь уже сейчас с помощью нанотехнологий предпринимаются попытки изменить кристаллическую решетку камня так, чтобы он стал работать в режиме микросхемы.

Возможно, каменные компьютеры нашей цивилизации тоже не за горами. Они будут представлять из себя сооружения из кристаллических камней и питаться статическим электричеством, которое генерирует наша планета в разломах земной коры.

Кстати, совпадение или нет, но большинство дольменов стоят в зонах таких разломов.

Геофизики неоднократно фиксировали возле дольменов необычные феномены: вспышки света, изменение угла отражения солнечных лучей (цвета дольмена), изменение частотных характеристик электрических и магнитных полей, акустические волны.

У разных народов распространены поверья о том, что старики могут вкладывать свою мудрость в дольмен, а молодые извлекать её оттуда. Существует много народных обрядов, связанных с дольменами.

Считается, что возле дольменов человеку лучше слышать голос высших духовных сил из других миров, которые могут помочь в решении проблем со здоровьем, материальным достатком, созданием семьи. Они способны гармонизировать отношения семейной пары, способствуют нахождению взаимопонимания и деторождению. Говорят, что нахождение вблизи дольмена делает человека более мудрым.

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