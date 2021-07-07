Диета по знаку зодиака: как похудеть быстро и без проблема

Планеты влияют на наше настроение, нашу энергию, нашу личность. И диета также может зависеть от нашего астрологического знака.

Астрологи издания Le Journal des Femmes дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы похудеть в соответствии с вашим знаком зодиака. Они убеждены, что диета может быть быстрой и эффективной, если прислушаться к звездам.

Овен: не торопитесь, чтобы поесть

Слишком частое питание в движении может способствовать увеличению веса. Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, Овен должен сначала спокойно научится есть. Осознанное питание позволит потреблять немного меньше калорий и не набирать вес в долгосрочной перспективе.

Телец: качество важнее количества

Для них девизом является отсутствие строгих диет, вкусовые удовольствия и обжорство. Постепенно сокращая потребление сахара, жирных и обработанных продуктов, им удастся улучшить свою фигуру.

Близнецы: учимся управлять своими эмоциями

У них эмоциональное отношение к еде, и то, что они едят, зависит от их настроения. Они могут перейти от здоровой и сбалансированной диеты к самой анархической нездоровой пище. Чтобы похудеть, Близнецам необходимо привести свой рацион в порядок.

Рак: сосредоточьтесь на интуитивном питании

В зависимости от эмоций их вес зависит от настроения. Раки тоже цепкие и интуитивные люди, поэтому интуитивное питание идеально подходит им. Для Раков больше подойдет сбалансирование питание, а не диета.

Лев: меньше мяса, больше фруктов и овощей

Чтобы сбросить несколько килограммов, Львам нужно запасаться сырыми фруктами и овощами.

Дева: ведение дневника

Чтобы похудеть легче, Девы могут вести дневник. Отмечать, что они потребляют каждый день - это хорошо соответствует их характеру. Это даст им представление о том, что они едят.

Весы: переход к физической активности

Они никогда не против хорошей еды или бокала вина. При здоровом отношении к еде, для них будет более разумным увеличить объем физической активности.

Скорпион: структурированное питание в определенное время

Они не боятся сесть на диету. Чтобы прийти в форму, нужно есть все в разумных количествах и в определенное время.

Стрелец: умеренность

Стрельцы должны научиться сокращать порции и особенно ограничивать все, что слишком сладкое и слишком жирное. Небольшая умеренность в еде и адаптированная физическая активность, и килограммы в конечном итоге должны улететь.

Козерог: больше гибкости

Чтобы похудание было устойчивым, оно не должно быть слишком быстрым или чрезмерным. Козерог должен привнести немного больше гибкости в свой рацион и особенно позаботиться о недостатках, не запрещая какие-либо продукты.

Водолей: перестань есть

Водолеи склонны принимать пищу, когда могут, в несколько анархической манере. Регулярное питание, блюда приготовленные на пару и легкие меню - это секрет Водолеев, которые хотят немного похудеть.

Рыбы: прислушиваются к своему физиологическому голоду

Чтобы сбросить несколько килограммов, Рыбам придется научиться есть в соответствии со своим физиологическим, а неэмоциональным голодом. Все морепродукты - их союзники в похудении. И, конечно же, не стоит забывать о большом количестве воды.

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