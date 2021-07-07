Диета по знаку зодиака: как похудеть быстро и без проблема

Планеты влияют на наше настроение, нашу энергию, нашу личность. И диета также может зависеть от нашего астрологического знака.
Астрологи издания Le Journal des Femmes дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы похудеть в соответствии с вашим знаком зодиака. Они убеждены, что диета может быть быстрой и эффективной, если прислушаться к звездам.
Овен: не торопитесь, чтобы поесть
Слишком частое питание в движении может способствовать увеличению веса. Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, Овен должен сначала спокойно научится есть. Осознанное питание позволит потреблять немного меньше калорий и не набирать вес в долгосрочной перспективе.
Телец: качество важнее количества
Для них девизом является отсутствие строгих диет, вкусовые удовольствия и обжорство. Постепенно сокращая потребление сахара, жирных и обработанных продуктов, им удастся улучшить свою фигуру.
Близнецы: учимся управлять своими эмоциями
У них эмоциональное отношение к еде, и то, что они едят, зависит от их настроения. Они могут перейти от здоровой и сбалансированной диеты к самой анархической нездоровой пище. Чтобы похудеть, Близнецам необходимо привести свой рацион в порядок.
Рак: сосредоточьтесь на интуитивном питании
В зависимости от эмоций их вес зависит от настроения. Раки тоже цепкие и интуитивные люди, поэтому интуитивное питание идеально подходит им. Для Раков больше подойдет сбалансирование питание, а не диета.
Лев: меньше мяса, больше фруктов и овощей
Чтобы сбросить несколько килограммов, Львам нужно запасаться сырыми фруктами и овощами.
Дева: ведение дневника
Чтобы похудеть легче, Девы могут вести дневник. Отмечать, что они потребляют каждый день - это хорошо соответствует их характеру. Это даст им представление о том, что они едят.
Весы: переход к физической активности
Они никогда не против хорошей еды или бокала вина. При здоровом отношении к еде, для них будет более разумным увеличить объем физической активности.
Скорпион: структурированное питание в определенное время
Они не боятся сесть на диету. Чтобы прийти в форму, нужно есть все в разумных количествах и в определенное время.
Стрелец: умеренность
Стрельцы должны научиться сокращать порции и особенно ограничивать все, что слишком сладкое и слишком жирное. Небольшая умеренность в еде и адаптированная физическая активность, и килограммы в конечном итоге должны улететь.
Козерог: больше гибкости
Чтобы похудание было устойчивым, оно не должно быть слишком быстрым или чрезмерным. Козерог должен привнести немного больше гибкости в свой рацион и особенно позаботиться о недостатках, не запрещая какие-либо продукты.
Водолей: перестань есть
Водолеи склонны принимать пищу, когда могут, в несколько анархической манере. Регулярное питание, блюда приготовленные на пару и легкие меню - это секрет Водолеев, которые хотят немного похудеть.
Рыбы: прислушиваются к своему физиологическому голоду
Чтобы сбросить несколько килограммов, Рыбам придется научиться есть в соответствии со своим физиологическим, а неэмоциональным голодом. Все морепродукты - их союзники в похудении. И, конечно же, не стоит забывать о большом количестве воды.
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