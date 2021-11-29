Девы одержат победу, а Стрельцы отправятся в путь: гороскоп на 29 ноября

Девы начнут неделю с победы, а Стрельцы могут отправиться в командировку, начать отпуск или начать их планировать. Ракам следует быть осторожными с деньгами, чтобы не стать жертвой мошенников или воров, а Скорпионам следует заняться вопросами недвижимости или благополучия.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 29 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Максимальная сосредоточенность и сконцентрированность на ваших задачах сегодня помогут быть продуктивными. Это именно тот случай, когда нужно бросить все силы на достижение одной-единственной цели.

Телец

Сейчас вы успеваете повсюду - успешно справляетесь с домашними делами, упорно работаете, успеваете даже получить удовольствие от каких-то своих увлечений, еще и попутно влюбляете в себя людей.

Видео дня

Близнецы

Пришло время брать свою жизнь в руки и со всей ответственностью предпринимать какие-то важные шаги – создавать не просто концепции, а совершать вполне реальные действия. К примеру, заключать сделки, создавать бизнес, подбирать коллектив единомышленников.

Рак

Сегодня у вас может не хватить денег, поэтому проверьте перед выходом, взяли ли вы кошелек и проследите, чтобы его никто не украл. То же касается и электронных денег – не ведитесь на мошенничество и будьте внимательны.

Лев

Вы уже начали подготовку к новогодним праздникам. По крайней мере, задумываетесь о подарках для близких и даже коллег, украшение дома и проведения всех этих радостных мероприятий на высоком уровне.

Дева

Неделя начинается на высокой ноте – вы одерживаете победу, если не в каком-то соревновании, так кого-то побеждаете морально и чувствуете себя при этом фантастически. А на помощь приходит ваша уверенность в собственных силах.

Весы

День будет богатым на встречи и общение, и где-то среди людей у ??вас есть шансы найти то самое приятное личико и родную душу, которые заставят ваше сердце биться чаще. Но не испугайте удачу, начните общение с чего-нибудь нейтрального.

Скорпион

Займитесь вопросами недвижимости и благополучия. Возможно, пришло время для покупки или продажи вашей квартиры, дома или земли. Впрочем, это могут быть и вопросы приобретения новой мебели, дизайна или украшения квартиры.

Стрелец

Дорога сегодня вас так и манит: можете отправиться в командировку, начать отпуск, путешествие или просто приняться его планировать, выбирая интересные маршруты, рассчитывая время, выискивая дешевые билеты и лучшие доступные отели.

Козерог

Понедельник может показаться очень трудным, впрочем, вы сегодня в очень хорошей физической форме, да и эмоциональной тоже, потому что полностью осознаете, к чему стремитесь и готовы приложить к этому невероятное количество усилий.

Водолей

Понедельник у вас будет классическим – подведение итогов прошлой недели, планирование дел на грядущую. Впрочем, ваши планы могут касаться и далекого будущего. Скажем, вы задумайтесь над тем, как провести рождественские праздники.

Рыбы

Дети и семья будут требовать повышенного внимания, и вы можете целый день посвятить их вопросам, забыв о себе и забросив все другие дела, жертвуя временем и выкладывая деньги, лишь бы они были здоровы и счастливы.

Как сообщал OBOZREVATEL: