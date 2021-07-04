Девы достигнут цели, а Скорпионов ждут неприятности: гороскоп на неделю

С 5 июля Раков ждут радостные события и развлечения, Девы достигнут запланированной цели, а Скорпионы могут попасть в финансовую яму. Также Стрельцов ждут сюрпризы в личной жизни, а Рыбы будут готовиться к важным событиям.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 июля.
Овен
Вы можете попасть в давние и уже подзабытые места, где вам когда-то было хорошо, встретить там своих друзей и родственников, провести время в воспоминаниях и даже запланировать себе какой-то новый проект, связанный с этим местом и этими людьми.
Телец
Как-то неожиданно возникают вопросы справедливости, и со всем, что связано с ней, к примеру, могут стать важными различные юридические аспекты, сотрудничество с правоохранительными органами или понадобится помощь адвоката.
Близнецы
Пребываете в покое и ожидании, возможно, в раздумьях о смысле жизни или последующих своих действиях. В любом случае, вам сейчас нужна эта пауза для того, чтобы успокоиться, собраться с мыслями и принять правильное решение.
Рак
Веселое время наступает. И это будет нечто феерическое – праздник, друзья, радостные объятия, развлечения. Главное, что у вас будут деньги на это, и еще на много всяких изысков, без которых, в принципе, можно обойтись, но с ними – веселее.
Лев
Решаются очень важные вопросы и вам нужно выбрать, стоит ли вам отправляться в запланированную поездку, или все же целесообразнее будет пока пересидеть этот смутное время и дождаться более подходящего момента для передвижения.
Дева
Вы наконец достигаете своей цели. Причем, очень легко и спокойно, без надрыва и приложения супер-усилий. И дальше себе идете в запланированном направлении и в произвольном темпе, счастливые и наполненные любовью.
Весы
Какая-то непонятная грусть будет царить в вашей жизни. Вы можете пока не осознавать, что происходит, и почему вы так себя неуверенно чувствуете. Возможно, вам надоел уже тот образ жизни, что вы ведете, но вы пока не готовы к изменениям.
Скорпион
Финансовая яма, в которую вы сейчас можете попасть, потребует не каких-то временных решений, а очень основательного подхода, изменения всей вашей системы представлений о том, как приходят и куда деваются деньги.
Стрелец
Счастливый и неожиданный сюрприз вас ждет на любовном фронте. Фортуна обещает исполнение желаний и надежд по полной программе - это может быть встреча с любимым человеком, неожиданное свидание или даже предложение руки и сердца.
Козерог
Бывают периоды, когда кажется, что все настроено против вас, рушится то, что вы долгое время строили. Именно такое состояние у вас будет на этой неделе. Впрочем, может и стоит разрушить что-то старое ради нового?
Водолей
Вопрос нехватки финансов может поставить под сомнение некоторые ваши планы и мечты. Здесь есть над чем задуматься, ведь вы собственными руками создали такую ??ситуацию, что у вас с определенной регулярностью возникают такие проблемы.
Рыбы
Вам на этой неделе будет над чем подумать и обдумать, ведь впереди у вас - важные события, и от того, какой будет предварительная подготовка, многое зависит. Поэтому отведите себе отдельное время и место для активной умственной деятельности.
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