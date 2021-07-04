Девы достигнут цели, а Скорпионов ждут неприятности: гороскоп на неделю

С 5 июля Раков ждут радостные события и развлечения, Девы достигнут запланированной цели, а Скорпионы могут попасть в финансовую яму. Также Стрельцов ждут сюрпризы в личной жизни, а Рыбы будут готовиться к важным событиям.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 июля.

Овен

Вы можете попасть в давние и уже подзабытые места, где вам когда-то было хорошо, встретить там своих друзей и родственников, провести время в воспоминаниях и даже запланировать себе какой-то новый проект, связанный с этим местом и этими людьми.

Телец

Как-то неожиданно возникают вопросы справедливости, и со всем, что связано с ней, к примеру, могут стать важными различные юридические аспекты, сотрудничество с правоохранительными органами или понадобится помощь адвоката.

Близнецы

Пребываете в покое и ожидании, возможно, в раздумьях о смысле жизни или последующих своих действиях. В любом случае, вам сейчас нужна эта пауза для того, чтобы успокоиться, собраться с мыслями и принять правильное решение.

Рак

Веселое время наступает. И это будет нечто феерическое – праздник, друзья, радостные объятия, развлечения. Главное, что у вас будут деньги на это, и еще на много всяких изысков, без которых, в принципе, можно обойтись, но с ними – веселее.

Лев

Решаются очень важные вопросы и вам нужно выбрать, стоит ли вам отправляться в запланированную поездку, или все же целесообразнее будет пока пересидеть этот смутное время и дождаться более подходящего момента для передвижения.

Дева

Вы наконец достигаете своей цели. Причем, очень легко и спокойно, без надрыва и приложения супер-усилий. И дальше себе идете в запланированном направлении и в произвольном темпе, счастливые и наполненные любовью.

Весы

Какая-то непонятная грусть будет царить в вашей жизни. Вы можете пока не осознавать, что происходит, и почему вы так себя неуверенно чувствуете. Возможно, вам надоел уже тот образ жизни, что вы ведете, но вы пока не готовы к изменениям.

Скорпион

Финансовая яма, в которую вы сейчас можете попасть, потребует не каких-то временных решений, а очень основательного подхода, изменения всей вашей системы представлений о том, как приходят и куда деваются деньги.

Стрелец

Счастливый и неожиданный сюрприз вас ждет на любовном фронте. Фортуна обещает исполнение желаний и надежд по полной программе - это может быть встреча с любимым человеком, неожиданное свидание или даже предложение руки и сердца.

Козерог

Бывают периоды, когда кажется, что все настроено против вас, рушится то, что вы долгое время строили. Именно такое состояние у вас будет на этой неделе. Впрочем, может и стоит разрушить что-то старое ради нового?

Водолей

Вопрос нехватки финансов может поставить под сомнение некоторые ваши планы и мечты. Здесь есть над чем задуматься, ведь вы собственными руками создали такую ??ситуацию, что у вас с определенной регулярностью возникают такие проблемы.

Рыбы

Вам на этой неделе будет над чем подумать и обдумать, ведь впереди у вас - важные события, и от того, какой будет предварительная подготовка, многое зависит. Поэтому отведите себе отдельное время и место для активной умственной деятельности.

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