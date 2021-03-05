Девы будут получать подарки, а Водолеи – деньги: гороскоп на выходные

Выходные, 6 и 7 марта, Раки могут провести в дороге, Девы будут получать подарки, Водолеи – деньги, а Овнов ждет любовь и романтика. Стрельцам посоветовали провести день дома.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 6-7 марта.

Овен

Есть надежды на то, что выходные пройдут под знаком романтики. Потому и настроение соответствующее, и погода весенняя, и любовь в сердце пылает, и намеки вам определенные делают. Поэтому вы и надеетесь, что время проведете вместе с предметом вашей страсти.

Телец

Вы сейчас очень деловые и собранные, и так может случиться, что эти дни можете посвятить не отдыху, а решению каких-то юридических или бюрократических вопросов, возобновлению справедливости.

Близнецы

Есть хороший повод радоваться и праздновать, собираться с вашими друзьями или близкими. Впрочем, хоть для некоторых это будет общение виртуальное, оно все равно будет очень приятным и насыщенным хорошими впечатлениями.

Рак

Большая вероятность того, что проведете выходные в пути, потому что туда вас позовет производственная необходимость. Но есть все шансы провести время весело и приятно, хоть и придется немного напрячься и все же поработать.

Лев

Действовать, действовать, действовать! Вам уже не хочется оставаться дома, вы готовы идти вперед, навстречу новым впечатлениям, даже несмотря на какие-то предостережения и преграды, возникающие на пути.

Дева

Вас ожидают сплошные сюрпризы и подарки, хоть вы и не готовились к ним. Причем, это могут быть чрезвычайно ценные вещи, а еще – обстоятельства, которые складываются в вашу пользу, или возможности, которые вдруг открываются.

Весы

Кто-то или что-то будет держать вас на коротком поводке, выставлять определенные ограничения, поэтому вам достаточно сложно проявить себя. Но возможно, что эти условности именно для того, чтобы вы преодолели их и сделали так, как вам хочется?

Скорпион

Будет возможность что-то организовать и порулить, возглавить и повести вперед. Вы выступаете лидером и начинает что-то новое – бизнес-проект, идею, которая впоследствии имеет все шансы превратиться в успешный бизнес.

Стрелец

Оставайтесь дома и никуда особо не рыпайтесь. Потому что вам и дома хорошо: спокойно, надежно, уютно, вкусно, все под боком... И зачем куда-то идти, когда можно просто полежать и отдохнуть или родных чем-то вкусным порадовать.

Козерог

Отдых в настоящее время может быть весьма различным: от активного и супернасыщенного впечатлениями – в субботу, до спокойного и даже ленивого – в воскресенье. Главное, что вы в эти дни именно отдыхаете, полностью сосредотачиваясь на себе и семье, а не работаете.

Водолей

Уровень вашего благосостояния поднимается просто на глазах – к вам приходят деньги, и это не единовременные выплаты, а достаточно регулярные, стабильные и значительные средства. Неужели вы занялись бизнесом и начали продавать тюльпаны?

Рыбы

Вы сейчас очень активны, взяли на себя дополнительные обязанности и пытаетесь с ними справиться. Но это не только физическая активность, но и умственная, так как многое нужно просчитать и предусмотреть.

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