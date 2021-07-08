Два знака зодиака получат деньги, а еще один может наделать глупостей: гороскоп на 9 июля

В пятницу, 9 июля, Овнам стоит быть бдительными, чтобы не наделать глупостей, Близнецы будут продолжать решать профессиональные вопросы, а Раки получат очень мудрый совет. В то же время Львы должны отстоять право на свою свободу, а Дев ожидают невозвратные изменения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 9 июля. Кому надо проявить доброту, а кому готовиться к беспокойному окончанию недели – читайте дальше.

Овен

Прежде чем лететь сломя голову в пропасть различных удовольствий, очень острых и даже запрещенных, дайте себе время посидеть и подумать, прийти в себя. Может, тогда и не наделаете разных глупостей, которые могут вам навредить.

Телец

Вы снова зависаете где-то в мечтах и мыслях, обдумываете пройденный путь, анализируете сделанную работу и планируете будущие свершения. Впрочем, со стороны будет казаться, что вы бездельничаете, хотя работа будет проведена капитальная.

Близнецы

Профессиональные вопросы выходят на первый план. Несмотря на окончание недели, вы еще не собираетесь отдыхать, а активно работаете и сможете проявить свои профессиональные компетенции и занять очередную ступень на карьерной лестнице.

Рак

Получите сегодня очень мудрый и своевременный совет, который способен перевернуть ваше представление о том, как в вашу жизнь приходят деньги и расчистить путь к настоящему достатку и благополучию.

Лев

Отстаиваете свои идеалы и право на самовыражение и свободу. Кто-то будет пытаться ограничить вашу деятельность, убеждать в целесообразности стабильности, но вы разрываете путы и начинаете все сначала.

Дева

Происходят определенные изменения в вашей жизни, которые вы, впрочем, можете сначала и не замечать. А сегодня перед вами уже буквально горит яркая надпись о том, что возвращения к старому уже не будет.

Весы

Пришла ваша очередь проявлять доброту и благотворительность, делиться с другими и добрым словом, и советом, и деньгами. Словом, быть щедрым как на слова, так и финансы, так же, как и с вами когда-то делились.

Скорпион

Те небольшие средства, которые к вам сегодня придут, вряд ли вас спасут и закроют ваши финансовые проблемы, но все же они определенным образом помогут хоть как-то, поэтому не забудьте поблагодарить всех за все.

Стрелец

Не стоит ожидать спокойного окончания недели, ваше окружение, семья или коллектив, могут преподнести вам разные сюрпризы: выяснять отношения, спорить, бороться между собой за ваше внимание.

Козерог

Иногда сила в том, чтобы не демонстрировать свою силу, а спокойно переждать сложный период. Вот и сегодня вам следует не рваться в бой, а пересидеть различные обострения, не поддаваться на провокации, спокойно наблюдая за всем.

Водолей

День чрезвычайно продуктивный, ведь вы легко достигаете своей цели, в том числе и финансовой, сегодня вы получаете хорошие деньги за какую-то свою прежнюю работу и достижения.

Рыбы

Хотя вы и нацелены отдыхать, и не хотите сейчас слишком себя перенапрягать, все же придется поработать головой и хотя бы спланировать дальнейшие действия, чтобы сэкономить в дальнейшем усилия и не тратить время на планирование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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