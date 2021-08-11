Дев ждет один из самых удачных дней: гороскоп для всех знаков на 11 августа
В среду, 11 августа, у Близнецов прояснится вопрос о том, куда направить свои усилия, для Дев этот день станет одним из самых удачных, а Тельцам стоит положится на интуицию в выборе дальнейших планов. Стрельцов в середине недели ждет большое празднование, а у Козерогов может случится романтическая история.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа. Кто из представителей зодиакального круга сможет приобрести то, о чем давно мечтал, читайте дальше.
Овен
Впереди – очень ответственный день, вы должны быть собранными, как никогда, четко управлять собой и другими, целыми командами и структурами, вести людей за собой, показывать им путь, собственным примером вдохновлять на подвиги и свершения.
Телец
Кажется, грядущая осень может многое изменить, ведь поступают интересные предложения относительно вашего будущего, но вы сомневаетесь. Только интуиция поможет вам сдвинуться с мертвой точки и решить, где вам действительно будет лучше.
Близнецы
Если вы еще не решили, куда лучше направить свои усилия, то сегодня этот вопрос для вас прояснится, и вы наконец выдохнете с облегчением. Невозможно все время дергаться в разные стороны, пробовать заниматься всем и ничем конкретно.
Рак
К сожалению, сейчас нет определенной ясности о том, куда вам двигаться. Все старые направления и проекты, где вы знаете каждый закоулок, уже не приносят радости и особых прибылей. А новые направления еще не настолько проработаны, чтобы уверенно там себя чувствовать.
Лев
Немного денег вам не помешает, так как по дороге может попасться то, о чем вы давно мечтали и вам захочется это приобрести. И даже если вы сегодня не возьмете с собой лишних средств, нужная сумма каким-то невероятным образом у вас будет.
Дева
Это один из самых удачных дней, особенно в плане финансов, ведь сейчас получаете больше денег и возможностей, вы сегодня и в лотерею или в конкурсе можете выиграть, занять призовые места в соревнованиях, получить награды, возглавить какие-то структуры.
Весы
Семейные отношения достигают того уровня, вы понимаете друг друга с полувзгляда. И сегодня вы можете осознать, насколько вам повезло с вашим партнером, да и всей вашей семьей. И захотите им всем отблагодарить, к примеру, подарив отдых или невероятные впечатления.
Скорпион
Если отдых, то королевский, если отпуск, то так, чтобы пять звезд и все включено, а на остальное вы не согласны. Вы себе сегодня позволяете все лучшее, самого высокого уровня. И это правильно, потому что вы себе все это давно заслужили.
Стрелец
Вы можете попасть на широкомасштабные празднования или еще на какие-то многолюдные мероприятия, и оторваться там по полной. Причем, это могут быть как небольшие локальные или семейные мероприятия, так и праздники общенационального масштаба.
Козерог
С вами может случиться романтическая история. Какая-то встреча с прошлым, ностальгические разговоры с давними знакомыми всколыхнут воспоминания, заставят ваше сердце биться быстрее и вызовут любовные чувства, или давно забытые, или свежие возникнут.
Водолей
Сегодня будете применять всю свою способность к коммуникациям, незаурядность и обаяние, ведь предстоит работать вместе с коллегами в единой команде, и чтобы достичь цели, вам придется их убеждать, аргументировать и вообще договариваться.
Рыбы
Зарабатывание денег становится для вас основной целью. И следует признать, что это у вас получается, ведь результаты можно получить прямо сейчас – ваши карточки, счета и карманы легко пополняются большими суммами.
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