Дев засыпят подарками, а Овнам стоит больше отдыхать: гороскоп на выходные

На выходных, 25 и 26 сентября Овнам и Близнецам стоит отдохнуть и восстановить силы, у Дев появится возможность получить много денег или подарки, а у Весов наступит спокойный период. Вместе с тем Водолее получат хорошую оценку проделанной работе, а Рыбы могут отправиться в дорогу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 25-26 сентября. Кто будет много работать и учиться, а кто столкнется с конкуренцией, читайте дальше.

Овен

Кажется, вам нужна небольшая пауза, чтобы отдохнуть и собрать себя в кучу, потому что слишком активный образ жизни вас несколько истощил. Поэтому не планируйте чего-то грандиозного – просто поваляйтесь, отдохните и восстановите силы.

Видео дня

Телец

Не сидится вам на месте, постоянно куда-то направляетесь, что-то делаете, совершенствуетесь. И на днях вы тоже будете очень много ходить, работать, учиться, общаться и вообще восхищаться такой прекрасной насыщенной жизнью.

Близнецы

Закиньте подальше все дела и проведите выходные в классическом осеннем формате – отдыхая телом и душой, наслаждаясь природой, прогулками, восхищаясь пейзажами, пока есть на что смотреть.

Рак

Суббота у вас будет полна противостояния и конкуренции, не когда расслабляться, потому что кто-то пытается зайти на вашу территорию и отщипнуть от вашего пирога. А вот в воскресенье уже можно и на личную жизнь переключиться.

Лев

Вам хочется праздник и вселенная для вас его организует, даже если ничего такого даже не планировалось. И рядом с вами будут друзья и просто приятные позитивные люди, с которыми вы хорошо проведете время.

Дева

Будет возможность получить немного денег или подарков, а может и не немного. Возможно, это вы все еще получаете поздравления с днем ​​рождения, или еще по какому поводу, но будете радоваться щедрым дарам.

Весы

Опять у вас наступает спокойный период, и эти выходные не будут исключением – вы восстанавливаете силы, много думаете, мечтаете, планируете, готовитесь вступить в новый период, привыкаете к осени и новым жизненным условиям.

Скорпион

Эти выходные могут стать определенным водоразделом, когда ваша жизнь может в корне измениться. И хорошо, если вы это так и планировали, но все может произойти спонтанно и случится что-то очень внезапное и невероятное.

Стрелец

Не сидится вам на месте, да и погода и обстоятельства способствуют тому, что вас потянет в путешествие, на подвиги, а то и в какие-то авантюры можете попасть. Главное - иметь голову на плечах, чтобы эти приключения закончилась счастливо.

Козерог

Сохраняйте спокойствие и чистите пулемет. Вам не стоит проявлять очень сильную активность, лучше поберечь здоровье и все те ресурсы, что у вас есть, а еще позаботиться о безопасности, как собственной, так и вашего окружения, имущества, денег.

Водолей

Вы получаете очень высокую оценку своей работе, умениям, знаниям, опыту, причем, это будут какие-то посторонние люди. А еще вам могут предложить интересный проект, другую работу. Словом, вас будут пытаться перекупить.

Рыбы

Вас зовет дорога, но это будет не столько отдых, сколько какая-то рабочая поездка, командировка или какой-то другой рейс, что принесет вам возможность заработать неплохие деньги, пусть даже за счет выходных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в октябре 2021 года три знака зодиака могут столкнуться со сложными испытаниями. Астрологи рассказали, что им грозит.