Дев ожидает удачный день, а Раков – сложный выбор: гороскоп на 28 октября

Овнам в четверг лучше остаться работать дома, а для Близнецов это будет очень расслабленный день. Стрельцы могут победить в юридическом поединке, а у Водолеев найдутся деньги на их цели. Дев будет сопровождать удача, а Ракам придется сделать выбор.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 27 октября. Кого ожидает много работы, а кого – любовные дела, читайте дальше.

Овен

Если разрешают обстоятельства и возможности, сегодня лучше уединиться и работать дома. Так вы сможете максимально сосредоточиться на вашей деятельности и не отвлекаться на общение с коллегами.

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Телец

Ваше общение с людьми будет преисполнено умных разговоров, интеллектуальных задач, глубокомысленных выводов. Даже если люди соберутся для того, чтобы просто отдохнуть, общение может перерасти во что-то высокое и аналитическое.

Близнецы

Это будет очень расслабленный день, поскольку вы уже справились с основным бременем забот на эту неделю и можете даже немного отдохнуть и посвятить свое время разным приятным вещам: удовольствиям, увлечениям, релаксу.

Рак

Сегодня вас будут приглашать на какой-нибудь праздник или другое многолюдное мероприятие, но перед вами предстает сложный выбор - согласиться весело провести время в компании или отдать предпочтение сосредоточенной и хорошо оплачиваемой работе.

Лев

Вы готовы развиваться при любых обстоятельствах, и для этого можете бросить все, и отправиться из теплого удобного места в неизвестность, вооружившись лишь собственным опытом и уверенностью в свои силы.

Дева

Дороги, какими бы они ни были, сегодня обещают быть очень удачными и приятными. А еще вас сопровождают замечательные попутчики, которые значительно улучшат настроение, а их контакты могут понадобиться в будущем.

Весы

Вам настолько уж надоело то, что сейчас с вами происходит, что вы готовы забыть о правилах и переступить границы. Именно так вы демонстрируете несогласие с теми, кто стоит над ситуацией и от кого зависит ваше будущее.

Скорпион

Вы полностью сосредоточены на рабочих вопросах и готовы сегодня к трудовым подвигам, особенно если ваша работа касается интеллектуального труда и создания новых идей, проектов, концепций.

Стрелец

Получите обнадеживающую информацию о том, что правда на вашей стороне и вы можете победить в каком-то юридическом поединке - например, в суде есть все шансы выиграть, или заключить мирное соглашение между враждующими сторонами.

Козерог

Немало времени вы уделяете вопросам личной жизни – думаете о любви, о том как бы вам понравиться, общаетесь с любимыми, придумываете какие-то способы их поразить, планируете свидания и сюрпризы.

Водолей

Находятся деньги на ваши цели. И что бы вы там себе ни наметили, какую бы высокую планку ни поставили, у вас есть все ресурсы для того, чтобы превратить задумки в жизнь. И помогут вам все, к кому бы вы ни обратились.

Рыбы

День довольно спокойный, но вы убедитесь в том, что за вами стоит немалая сила, и какие бы сложности ни случались на вашем пути, у вас есть те ресурсы, благодаря которым вы легко можете справиться с проблемами.

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