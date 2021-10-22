Дев ожидает праздник, а Раков – неожиданная любовь: гороскоп на 22 октября

Овнам придется отстаивать свои доходы, а Скорпионы могут столкнуться с ограничением своих прав и свобод. Для Козерогов и Тельцов день будет расслабленным, а для Дев – праздничным. Раки могут встретить любовь.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 22 октября. Подробнее читайте дальше.

Овен

Сегодня нужно будет защитить свои деньги, возможно, кто-то будет пытаться урезать вам зарплату или еще каким-то образом посягнуть на вашу прибыль, поэтому придется приложить усилия, чтобы отвоевать свои позиции и права.

Телец

День будет отличаться определенной уединенность, вам захочется побыть в окружении своих мыслей, вы просто будете чувствовать физическую потребность в том, чтобы спрятаться в норку и насладиться возможностью просто подумать, проанализировать и прийти к определенным выводам.

Видео дня

Близнецы

У вас может измениться окружение, и те люди, с которыми вы раньше почему-то мало контактировали, вдруг могут стать для вас очень близкими, вы с ними будете советоваться и вообще проводить много времени.

Рак

Неожиданная любовная история может сегодня полностью изменить планы, внезапное знакомство настолько вас поразит, что вы с радостью забросите свои дела и с головой окунетесь в эти отношения.

Лев

Деньги, которые к вам сегодня приходят, будут очень своевременными, и вы уже радостно потираете руки и распределяете средства по своим основным статьям расходов, не забывая отвести определенную сумму и на удовольствия.

Дева

Приходит и на вашу улицу праздник, и вы будете отмечать какое-то радостное событие, причем, достаточно многолюдное, и вы там будете играть не последнюю роль. И хотя работы предстоит немало, но настроение у вас будет приподнятое.

Весы

Вы словно ограничены сегодня в своих действиях, почувствуете, что перед вами будто стоят какие-то преграды, что не пускают вперед. И остается пока только подчиниться обстоятельствам и попробовать обернуть эти ограничения в свою пользу.

Скорпион

Вы можете попасть в ситуацию, когда вам придется довольно резко выступать и защищаться от различной несправедливости и правовых коллизий. К примеру, это может касаться ограничения ваших прав и свобод.

Стрелец

Получите важную информацию, которая вас подтолкнет к определенной активной деятельности, словом, ощутите на себе такой замечательный пендель, который заставит вас прямо сейчас встать и начать что-то делать.

Козерог

Не стоит сегодня строить грандиозные планы и много ожидать, день обещает быть максимально расслабленным, поэтому лучше его посвятить отдыху, а если все же придется идти на работу, то она будет очень спокойной и медленной.

Водолей

Вам уже можно сбавлять рабочие обороты и медленно входить в режим расслабления, к примеру, планировать отдых, начинать собирать чемоданы в путешествие, встречаться с друзьями и любимыми.

Рыбы

Вырисовываются отличные перспективы успеть сделать не только все запланированное на сегодня, но и перевыполнить планы. И сделать себе определенный задел на будущее, вместо того, чтобы брать работу домой на выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL :