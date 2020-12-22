Гороскоп для Весов на 2021-й: названа самая большая опасность года

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности. Хорошо продумайте, как правильно ими распорядиться и не потратить попусту. Также представителям знака стоит быть готовыми к упорному труду, несмотря на неудержимое желание все бросить и отдохнуть.

Детальным гороскопом для Весов эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка, отметив, что первые месяцы года будут достаточно благоприятными.

По ее словам, начало года будет очень обнадеживающим – ваше благосостояние растет, финансовая состоятельность увеличивается, вы занимаетесь тем делом, которое приносит вам удовольствие и деньги. Может, кто-то и бизнес небольшой замыслил и все это успешно воплощает в жизнь, несмотря на различные противоречивые обстоятельства.

И здесь нужно обратить внимание на деньги, поскольку одна из самых больших опасностей года – это сложности с ними. Они могут исчезать, как песок между пальцев, особенно тогда, когда они к вам легко приходят. Поэтому их нужно всячески беречь и приумножать, вкладывать их не в прихоти, а в средства производства, новую технику и технологии, собственное развитие, здоровье. И в благотворительность, потому что, как бы это странно ни выглядело, но один из ключевых навыков, который помогает увеличивать и приумножать капиталы, – это ваша щедрость. И, отдавая другим определенную часть, вы обеспечиваете себе непрерывный поток финансов и всякого другого добра.

Весна может несколько разбить надежды и спустить вас на землю, поскольку рушатся планы, которые вы долго лелеяли и на которые рассчитывали. А вы вместо того, чтобы принять то, что произошло, как данность, пытаетесь себя обмануть и продолжаете двигаться в заданном направлении, хотя все идет к тому, что там ничего вам не светит.

Летом кто-то может сделать вам интересное предложение, но оно может нести в себе что-то запрещенное и даже противозаконное, что потом вылезет боком и доставит немало неприятностей и хлопот. Поэтому лучше уже не заморачиваться, а развлекаться и не брать ничего тяжелого в руки, а глупого – в голову.

К концу года можно так устать от всех этих виражей, что уже ничего не захотите от этой жизни – только бы лежать где-нибудь подальше от беспорядка и считать звезды... Впрочем, работать все равно придется, даже гораздо больше, чем обычно. И к этому нужно быть готовыми, в том числе и физически. Не стоит нагружать себя сразу по полной программе, но постепенный рост нагрузок нужен. И это будет касаться как умственных, так и физических аспектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в эксклюзивном любовном гороскопе таролог рассказала, кто из знаков сможет найти настоящую любовь, а кому стоит внимательно присмотреться к своему избраннику.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!