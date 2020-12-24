Гороскоп для Рыб на 2021: самое интересное начнется осенью

Большая часть 2021 года пройдет для Рыб приятно, спокойно, в воспоминаниях и самопознании. Уже летом у представителей знака начнут появляться перспективные идеи, которые могут привести к позитивным изменениям в жизни. Однако – остерегайтесь искушений и будьте увереннее в себе.

Детальным гороскопом для Рыб эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог-прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, начало года для представителей знака пройдет в воспоминаниях и некоторой ностальгии.

Зима для вас будет творческим периодом, хотя это вам и станет напоминать старые времена. В любом случае, придется возвращаться в прошлое, поднимать архивы, вспоминать свои старые навыки или опыт, общаться со своими давними друзьями, коллегами или даже одноклассниками.

Весна проходит достаточно спокойно, вы находитесь в расслабленном состоянии, работа вообще не напрягает, вы больше отдыхаете, посвящаете время себе и разным приятным занятиям.

Лето тоже должно быть спокойным и пройдет в ожидании, как будто вы что-то интересное замыслили, реализовали и вам ничего не остается, как ждать результатов. Поэтому можно себе позволять многое и особо не беспокоиться, ведь от вас теперь мало что зависит – все решает время.

А вот осень после такого спокойного года может удивить неожиданными переменами. Впрочем, вы и сами уже готовы к тому, что нужны какие-то радикальные шаги, так как эта спокойная жизнь вам надоела и вы уже провели подготовительную работу, которая завершается чем-то новым и интересным .

Не стоит переживать из-за того, что этот год вы слишком часто находитесь в состоянии сосредоточенности, а иногда – и одиночества. На самом деле, это очень ресурсное состояние, когда вы набираетесь сил для осуществления будущего прорыва. Просто иногда нужно убрать все лишние раздражители вокруг для того, чтобы понять, кто вы и куда направляетесь.

Но опасайтесь соблазнов. Потому что время от времени вас будут пытаться вывести из себя и подтолкнуть к каким-то запрещенным вещам, и здесь главное сохранять позитивное состояние и не поддаваться на эти провокации.

Вы заслуживаете вознаграждения, но можете преуменьшать и обесценивать свои заслуги. Может, потому, что вам сейчас все будет даваться легко, без лишних нервов и тяжелого труда. Но то, что вы не пашете в поте лица, еще не значит, будто вы бездельничаете и не стоите доброго слова. Главное, что работа сделана, вы достигли успеха и должны получить свою награду и признание. И от себя – также.

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