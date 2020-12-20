Подробный гороскоп для Львов на 2021: стоит научиться быть многозадачными

Для Львов 2021 год должен пройти в постановке задач, планировании и работе. Однако первая половина года будет способствовать лишь ожиданию, представители знака будут собираться с мыслями и осмысливать собственные желания, чтобы в дальнейшем реализовать все задуманное и в конце года начать новые проекты.

Детальным гороскопом для Львов эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка, отметив, что начать осуществлять планы можно будет только с наступлением тепла.

Зима пройдет в ожидании и по ощущениям будет тянуться очень долго, но здесь вы не можете повлиять на ход событий и на то, чтобы ускорить естественные процессы. Главное, что у вас есть определенные задумки, но осуществить их можно будет только весной. Поэтому первые два месяца года вы только что-то планируете и ждете тепла. Возможно, это будут какие-то поездки, дороги или воздушные путешествия.

Весна принесет радость и даже праздник. Возможно, это будет что-то родственное – будете праздновать юбилей, свадьбу или рождение нового члена семьи. В конце концов, какая разница, что праздновать, главное – собраться всем вместе и весело провести время в кругу друзей.

Лето у вас предполагается очень деловым, вы очень загружены работой, многое осмысливаете, реализуете, поэтому отдых будет или очень коротким, или вообще – только на выходные. И здесь следует подумать о том, чтобы немного передать свои полномочия другим, или просто попросить о помощи, а не пытаться самим решать все вопросы. Потому что очень уж у вас будет много направлений, и вы среди них просто будете будете разрываться.

Но в этом году вам стоит научиться быть многозадачными, чтобы на всех ваших жизненных направлениях вы справлялись, достигали успеха и в работе, и в личной жизни, работали над карьерой и над реализацией различных творческих проектов.

А к концу года уже следует ожидать начала чего-то нового. Поскольку все запланированные задачи вы уже выполнили, поэтому можно и на новые замахнуться. Впрочем, эта осень станет лишь началом, ибо вам нужно собраться с мыслями, все как следует распланировать, и только тогда воплощать.

Кстати, о планах. Над ними нужно работать особенно тщательно. И если до этого вы их просто выражали или просто мечтали о чем-то, то в этом году уже нужно их подробно записывать и обрабатывать, отметив не только мечты, но и сроки и подробные способы достижения.

Стоит остерегаться собственных же предубеждений, ведь вы можете сами себе ставить преграды, придумывать какие-то мифические сложности, чувствовать себя так, будто вам связали руки и завязали глаза. На самом деле, стоит разобраться, что стоит за этими ограничительными предубеждениями, чего вы так боитесь и как это преодолеть.

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