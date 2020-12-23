Гороскоп на 2021 год для Козерогов: представителей знака ждет сложный период

2021 год у Козерогов пройдет в тяжелом труде, необходимо будет много планировать, анализировать и решать. Но вы сможете положиться на друзей, которые всегда готовы прийти на помощь. Ближе к середине года станет немного легче, но будьте бдительны, потому что могут реализоваться самые большие страхи.

Детальным гороскопом на 2021 для Козерогов поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она отметила, что несмотря на все сложности, представители знака будут блестяще выходить из ситуации.

Так, по словам таролога, зима обещает быть напряженной и местами суровой, поэтому придется больше работать головой и постоянно что-то придумывать, чтобы находиться на плаву. Впрочем, мозги у вас работают хорошо, да еще и организаторские способности подключаются, и вы с блеском решаете все насущные вопросы. Хотя вам будет казаться, что вы способны справиться со всеми сложностями, помните: даже могущественные люди не всесильны. Поэтому в самые тяжелые времена можете попросить о помощи, ведь есть у вас надежные друзья, которые готовы подставить плечо. И вам будет гораздо легче, и они будут чувствовать себя счастливыми из-за того, что вам помогают.

Весна, отметила Соломка, поставит перед вами определенные преграды, заставит почувствовать себя довольно зажато. И хотя вы будете считать, что они внешние и от вас ничего не зависит, но окажется, что на самом деле все эти сложности – в голове, что это вы сами не хотите двигаться в определенном направлении. Возможно, это просто не ваш путь, а вас туда кто-то толкает?

Летом ситуация уже проясняется, вы начинаете активное движение и воплощаете намерения в жизнь. Это будет период прорыва, новых идей и оригинальных решений. Вы все время посвящаете деятельности, и даже мыслей нет ни о каком отдыхе.

Таролог рассказала, что осень тоже заставит вас двигаться и тяжело работать, выполнять не только собственные обязанности, но и брать на себя ответственность за других, нести этот свой крест. И здесь могут возникнуть неприятности из-за того, что кто-то может воспользоваться вашей доверчивостью и попытается вас обмануть или что-то присвоить – от идей до денег и имущества. Поэтому осенью будьте особенно внимательны к своей собственности и не давайте никому шансов вас обмануть.

Соломка предупредила, что следует обратить внимание на то, чего вы боитесь, так как в этом году могут проявиться и реализовываться ваши самые большие страхи. И именно с ними придется больше работать. Возможно, это вопрос доверия и недоверия, открытости и сохранения собственных границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, таролог также дала гороскоп карьеры для всех знаков Зодиака. В частности, по ее словам, 2021 станет удачным периодом для продвижения по карьерной лестнице для Водолеев, Овнов и Весов.