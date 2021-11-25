Деньги, романтика или опасность: гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября

Овны получат хорошие деньги, возможно и от родных в виде подарка, а Козерогов потянет на романтику. Для Близнецов день будет щедрым искушениями и удовольствиями, а вот Девы могут оказаться в обстоятельствах повышенной опасности.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 25 ноября. Кто будет много работать, а кто может отправиться на курорт, читайте дальше.

Овен

Получите очень хорошие деньги: финансирование, премию, зарплату, доходы от бизнеса или другие виды денежного или материального вознаграждения. Впрочем, деньги могут прийти и от родных, например, в виде неожиданного и ценного подарка.

Видео дня

Телец

Сейчас вам нужно будет очень тщательно просчитывать дальнейшие пути, осмысливать каждый свой шаг, ведь он может очень существенно влиять на ваше будущее, так что вам сегодня стоит беспокоиться о том, чтобы все сделать максимально правильно.

Близнецы

День будет щедрым на искушения и разного рода удовольствия, вас так и будет тянуть на что-то запрещенное. К примеру, вы можете увлечься шопингом, игрой, перееданием, а встреча с друзьями может завершиться разными алкогольными излишествами.

Рак

Вам сейчас нужно будет больше заняться собой, здоровьем, позволить себе приятные моменты, больше отдыха. К примеру, вы отправитесь на курорт, начнете курс профилактических массажей или лечебных процедур.

Лев

Кажется, вы сейчас куда-то слишком спешите, срываетесь с места и целый день бегаете по кругу, как и белка в колесе. Возможно, вам кажется, что вы в последнее время слишком много отдыхали и нужно как-то наверстать упущенное время.

Дева

Понадобятся дополнительные меры безопасности, ведь вы можете оказаться в обстоятельствах повышенной опасности, где есть вероятность попасть в беду. Поэтому будьте начеку, а лучше стоит максимально снизить активность.

Весы

Собираете вокруг себя благодарных слушателей и что-то им с удовольствием рассказываете. Возможно, это будет какая-нибудь лекция, собрание или конференция, где вы будете делиться опытом с юным поколением. В любом случае, вас будут слушать, затаив дыхание.

Скорпион

Случится возможность помахать руками, если не в благородном порыве поработать на славу, так приняв участие в каком-нибудь соревновании. Вы будете действовать активно, и сами обстоятельства подталкивают вас к проявлениям силы и мужества.

Стрелец

Будьте сегодня тише воды и ниже травы, чтобы не попасть под горячую руку и не оказаться под давлением или в неприятной ситуации. Просто пересидите эти острые моменты где-нибудь в тихом и неприметном месте.

Козерог

Царят какие-то романтические настроения, прямо в воздухе витает любовь, желание нравиться, а ваше любопытство к определенным людям может перерасти в довольно серьезный и долговременный роман.

Водолей

Ваша голова работает на максимальных мощностях и производит светлые и перспективные идеи. Создается впечатление, что вы целый день отвели под мозговой штурм и поставили свой креатив на конвейер.

Рыбы

День может показаться физически очень тяжелым, и вам придется если не кирпичи таскать, то все равно как-то слишком напрягаться, например, сотрудничать с людьми, у которых очень непростой характер.

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