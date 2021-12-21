Деньги, праздник или конфронтации: гороскоп для всех знаков зодиака на 21 декабря

Овны и Близнецы получат деньги от своего бизнеса или увлечения, а Раки начнут готовить к праздникам свое жилье. Львы будут склонны к конфронтациям, а вот Козерогам следует позаботиться о дополнительной защите как себя лично, так и своего имущества или денег.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 21 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Ваш небольшой бизнес или увлечение сегодня могут принести не только заботы, но и деньги, пусть не столь большие, как вы надеялись, но все же это будет подспорье, что значительно облегчит вам жизнь и придаст веры в собственные силы.

Видео дня

Телец

Общение с людьми сегодня будет и приятным, и продуктивным. Вам захочется поделиться с другими эмоциями, воспоминаниями, а может, даже и сладостями или другими подарками. Также благоприятное время для знакомств и свиданий.

Близнецы

Хороший день для получения вознаграждения, поэтому вы можете сегодня прибегать к разным вариантам зарабатывания денег, а также ожидать подарки и разные знаки внимания. Можно объявлять разные акции, заявлять о продажах или распродажах, вкладываться в рекламу.

Рак

Праздник не просто приближается, он уже входит в вашу жизнь и ваш дом. Возможно, именно сегодня вы решите празднично убрать помещение или украсить двор, поставить елку или начать уже что-то праздновать.

Лев

Ситуация будет довольно нервной, вы сейчас склонны не к компромиссам, а к конфронтации, и если что-то будет происходить не по вашему сценарию, то готовы и высказать все, что вы об этом думаете, и по столу кулаком стукнуть, и даже дверью хлопнуть.

Дева

Сейчас вы - как тот многорукий Шива, должны справиться одновременно с несколькими разноплановыми делами, успеть к дедлайну, и к тому же, сделать все с максимальным качеством и сноровкой, на которые способны только вы.

Весы

Так складываются обстоятельства, что сегодня вы можете превратиться в плачущую жилетку, и выслушивать жалобы на жизнь как ваших близких, так и совсем посторонних людей. И все, что от вас нужно – вовремя кивать головой и глубокомысленно агакать.

Скорпион

Сегодня вам понадобится ваш критический взгляд и бескомпромиссность. Кто-то может спросить ваше мнение по поводу какого-то аспекта, проект или об определенном человеке. И здесь вы должны сказать действительно все, что вы думаете на эту тему, не прикрываясь благими намерениями и толерантностью.

Стрелец

Кажется, вы уже начинаете рождественско-новогодний марафон, просто с сегодняшнего дня уже празднуете и довольно бурно. Впрочем, день зимнего солнцестояния стоит того, чтобы его отпраздновать. Но постарайтесь сохранить силы и для последующих дат.

Козерог

Сегодня у вас может возникнуть желание или потребность в дополнительной защите как вас лично, так и вашего имущества или денег. К примеру, вы решите пойти на курсы самообороны, приобретете новый сейф, страховку или новые замки.

Водолей

Хорошее время для разных профилактических процедур, и вообще для заботы о здоровье, собственном и ваших близких. Сегодня особенно удачными будут разные приятные заботы о теле, так что можно полностью посвятить день СПА-, медицинским или косметологическим процедурам.

Рыбы

Обычный будний день без особых всплесков. Сегодня можно еще не спешить и полностью отдаться спокойной и привычной работе, не рвать жилы, а выполнять все свои функции, закрывать давние проекты и радоваться тому, что у вас есть работа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бурный роман или ссоры: любовный гороскоп на декабрь.

Два знака зодиака получат высокую должность: карьерный гороскоп на декабрь.