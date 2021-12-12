Деньги, любовь и много удачи: астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в 2022 году

До нового 2022 года осталось совсем немного времени. Скоро все будут подводить итоги, чего удалось достичь за минувший год, а чего нет.

Астрологи издания mammastyle рассказали, кому повезет больше всех в год Черного Тигра. 2022 принесет этим знакам зодиака много удачи, денег и любви.

Стрелец

Для Стрельцов 2022 год будет очень прибыльным, они могут рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и повышение зарплаты. Уроженцы знака завершат очень важные проекты и по-другому посмотрят на свои способности и жизненные цели. Возможно, это подтолкнет их задуматься о смене места жительства.

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Скорпион

Уроженцы знака найдут в себе силы и мужество, чтобы изменить жизнь. Скорпионы могут задуматься о смене сферы деятельности, но важно принимать решения взвешенно. В личной жизни тем, кто еще не встретил свою половинку, очень повезет - их ждет бурный роман со счастливым финалом.

Весы

2022 год принесет Весам те результаты в профессиональной сфере, которых они очень долго ждали. Они будутпожинать плоды всех своих усилий. Также уроженцы знака могут рассчитывать на увлекательное путешествие, их мечта наконец может сбыться.

Дева

Уроженцы знака чувствуют потребность держать все под контролем. Новый год подарит им глоток свежего воздуха - Дев ждет много нового. Им придетсчя отбросить свои страхи в сторону и двигаться дальше. Есть вероятность смены сферы деятельности, места жительства. Кроме того, Дев ждет успех в любовных отношениях.

Лев

2021 год был трудным для Львов, но их больше ничто не может остановить. Уроженцы знака смогут вздохнуть с облегчением в год Черного Тигра - на работе и в любви все будет отлично. Удача будет сопровождать их весь год, а деньги - сами идти в руки.

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