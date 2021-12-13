Деньги и любовь: четырем знакам зодиака повезет 13-19 декабря

Весов ожидают деньги – вознаграждение за работу в течение года, а Скорпионы начнут успешно работать на будущее и получат заказы и авансы. Водолеи почувствуют любовь от близких людей, а Стрельцы достигнут своих целей.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 13-19 декабря. Детальнее читайте дальше.

Весы

Вы получаете деньги, возможно это какие-то вознаграждения, премии или дивиденды, которые вы заработали в течение этого года. И вы можете сделать выводы, что двигались в правильном направлении и можете себя похвалить.

Скорпион

Вы уже начинаете работать на будущее, например, получаете уже заказы, авансы, предоплату за работу, которую должны выполнить в следующем году. Словом, заключаете планы и соглашения на новый год.

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Стрелец

Подводя итоги года, вы осознаете, что выполнили все самые главные задачи, планы, которые перед собой ставили, и какие бы сложные препятствия перед вами ни возникали, вы таки были целеустремленны и достигли своего.

Водолей

Неделя будет достаточно эмоциональной, но приятной и даже волшебной, ведь вы чувствуете любовь близких вам людей, которые хотят превратить вашу жизнь в сказку, лишь бы вы были веселы и счастливы. И пусть ваши мечты сбываются!

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