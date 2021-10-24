Денежные приметы: Мехеда сказал, как привлечь финансы

Согласно народным приметам, для привлечения в свою жизнь денежного потока и достатка необходимо ориентироваться на фазы луны, а также учитывать другие нюансы. В частности, время от времени необходимо чистить кошелек при помощи пламени свечи.

Об этом эксклюзивно OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. Он поделился наиболее популярными приметами, связанными с деньгами.

Приметы, связанные с фазами Луны, таковы:

На полнолуние и новолуние в кошельке должны быть бумажные купюры.

Иногда кошелек с деньгами открывают и показывают его полной Луне. Это, как верят, приводит к увеличению достатка.

Кошелек показывают небу и в ночь новолуния.

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Раз в месяц перед полнолунием кошелек необходимо почистить. Для этого его проводят над пламенем свечи, а затем сбрызгиваю водой из трех источников.

Кошелек покупают на возрастающей Луне и сразу кладут в него денежку.

По словам Мехеды, имеет значение содержание кошелька, его цвет и даже орнамент на внутренней стороне:

В кошелек кладут три монетки из белого металла – они должны стать магнитом для материальных благ.

Лучшими цветами для кошельков считают темные и золотистые тона.

Изогнутая зеленая линия, вышитая внутри или снаружи кошелька, вызывает движение финансов.

Астролог также пояснил, почему приметы "работают". По его словам, когда в ту или иную примету начинает верить огромное количество людей, энергия этой веры аккумулируется, создавая "эгрегор приметы". Но чтобы примета "сработала", человеку следует принять правила этой "игры" и верить в ее эффективность, подчеркнул Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил приметы, связанные с кошками, и приметы, посвященные растениям, в том числе комнатным.