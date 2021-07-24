25 июля особый день – День Вне Времени. В чем его особенность? Дело в том, что древние цивилизации Северной Америки, в том числе майя, делили год на лунные, а не на солнечные месяцы, которые длятся по 28 дней. В году было 13 месяцев, то есть 364 дня. И один последний день оставался "вне календаря", "вне времени". Этот день – 25 июля.

Интересно, что день 25 июля считали особым и в Египте. Так, на обнаруженной внутри пирамиды Хеопса звездной карте было зафиксировано положение звезд и планет, которое бывает раз в год – именно 25 июля. Для древних египтян день был особенно важен, поскольку он был связан с восхождением звезды Сириус – звезды, которая имела для этой цивилизации огромное значение.

На звездной карте в пирамиде Хеопса есть упоминание о Дне Вне Времени.

Современные мистики считают, что в этот день открываются порталы в миры без времени и изменяются энергоинформационные потоки самого времени. 25 июля невозможное возможно. Число 13 – мистическое число этого дня.

Что можно сделать в День Вне Времени 25 июля

Мечтать о несбыточном. Загадывайте желания, которые кажутся вам фантастическими и абсолютно неосуществимыми. Магия этого уникального дня поможет достичь невозможного.

Зажечь 13 свечей и загадать нереальные желания.

Вырезать из бумаги 13 равносторонних треугольников (символов триединого начала божества) и положить их под подушку. Этот ритуал поможет в продвижении желания на пути к реализации.

Повторить любое простое действие 13 раз, озвучивая при этом четкое намерение осуществить желание.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!