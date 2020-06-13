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Любовь Коденко
Любовь Коденко
Астролог Все статьи автора

День рождения в коридоре затмений на примере Трампа

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Бурные события, разразившиеся накануне лунного затмения 5 июня на оси Близнецы-Стрелец, вызвали идеологические разногласия, национальные и расовые различия в довольно агрессивной форме в Америке, отразившись резонансом и на событиях Европы. Посмотрим внимательнее на время дальнейшего разворота событий.

Символически знак Стрельца соотносится со всем иностранным и чужеродным, с разными культурными наследиями, традициями и расовыми интересами. Накануне лунного затмения 5 июня расовый конфликт был вызван к жизни. Это было начало. Результат, выход "в свет" действующих лиц и очередная волна с последующим завершением проявит себя в полной мере на противофазе, в коридоре затмений в конце ноября – декабре 2020 года. В это время произойдут затмения также на оси Близнецы – Стрелец: 30 ноября лунное затмение и солнечное затмение 15 декабря 2020 г. Скорее всего, это пройдет на фоне послевыборной президентской акции в Америке.

Солнечное затмение 21 июня по мнению астролога древности У. Лилли "вызывает нестабильность в атмосфере, склонность людей к войнам и нарушению Национальных Союзов под лживыми предлогами национальных толков". При этом карта солнечного затмения, построенная на Вашингтон, все же несет элемент стабилизации и мирного урегулирования, борьбу за авторитет правительства, финансовую стабилизацию.

Примечательным фактом периода коридора затмений июня 2020 года является день рождение президента Америки Дональда Трампа 14 июня. В 2020 году день его рождения приходится как раз на коридор затмений между 5 июня и 21 июня. Мало того, сам Трамп родился в день лунного затмения 14 июня 1946г!

В 2020 году затмения в июне и декабре резонансом связаны с гороскопом рождения Трампа. А это значит, что 2020 год будет знаковым в его судьбе и судьбе Америки. Время разворота пиковых событий будет проходить в преддверии дат 10 октября , 30 ноября и 15 декабря 2020 года.

Обычно считается, что затмения способны принести неблагоприятный исход событий. Однако, в нашем случае, Дональд Трамп родился в такую "погоду", и это – в его характере. Рождение в лунное затмение наделяет характер повышенной эмоциональностью, склонным к неожиданным молниеносным действиям. Уран и Раху в соединении с его Солнцем дают высокую чувствительность к социальным процессам, то есть такой человек как бы нутром, интуитивно чувствует настроение и тенденцию развития событий, выжидает до поры-до времени… То есть сначала будет казаться, что человек подчиняется ходу событий, навязанному внешним влиянием. Но, этот человек способен сделать резкий, неожиданный разворот, быстро действовать, молниеносно принять решение и неожиданно развернуть ситуацию. Сделаю предположение, что мы это увидим в последних числах сентября – первой декаде октября или в конце ноября- в декабре 2020г. После декабря 2020г ситуация выходит в созидательный процесс.

Астероид под названием "Америка" в гороскопе Трампа соединен с его личным Марсом рождения. Это показывает теснейшее взаимодействие между действиями Трампа и судьбой США. Также верно и обратное: действия президента согласуются с внутренними ритмами, астрологической картой судьбы Америки.

В течение осени 2020 г Марс на Небе своим движением будет помогать Трампу, создавая благоприятные условия для его деятельности, для проявления его воли, невзирая на интересы его оппонентов. Пиковый разворот театра действий мы будем наблюдать в конце ноября - декабре 2020 года. Так как считается, что действие затмения начинается недели за две до затмения, то бишь в конце ноября будет проходить разворот событий. Затмение 15 декабря – пик событий и завершение действий.

Лунное затмения 30 ноября 2020 г в этой части зодиака несет характер: "Вражеские действия. Грабежи. Воровство".

Солнечное затмение 14 декабря 2020 г. завершает год сложных трансформаций и противоречий. Характер затмения в этой части зодиака по мнению древних астрологов: Это затмение по событиям повторит в новом ракурсе событийный фон июня 2020 г. Это будет ситуация выплеска и логического завершения программы, всплеск которой произошел в июне 2020г. Затмение в своей противофазе затрагивает гороскоп Дональда Трампа. Это затмение будет знаковым в его судьбе, когда на повестку дня всплывет необходимость действовать жестко и непоколебимо. Ограничить, завершить чьи-то действия вводом жестких мер.

Ко всему прочему, картину дополнит астероид Америка, который в конце декабря 2020г пройдет соединение с Сатурном, Плутоном, Юпитером. Это может принести крупные реформы в сферу законов, финансов, армии, полиции. Принцип действия этих небесных сил: "ограничения, завершения, трансформация".

Небольшое замечание: астероид Америка будет испытывать эти влияния в конце декабря, а астероид "Украина" - в середине декабря 2020 г. Поэтому события могут быть в какой-то степени похожие, с крупными значимыми переменами сходного характера.

Далее вхождение в новый 2021 год, который обещает быть продуктивным и созидательным.

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Любовь Коденко Любовь Коденко
Персона
Дональд Трамп
Тег
Лунное затмение
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