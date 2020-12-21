День пяти двоек: таролог рассказала, стоит ли бояться предсказания Ванги

Дата 22.12.2020 многих пугает, поскольку болгарская прорицательница Ванга считала, что нас ждет большая катастрофа в день "пяти двоек". Однако на самом деле относительно пророчества и его прочтения есть сомнения.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она отметила, что людей очень привлекает все, что связано с таинственным, тем более, когда обещают очередной "конец света".

"Как тут не залипнуть? Человек так устроен, что ему нужно бояться. И это нормально, ведь страх – это определенный предохранитель, который не дает нам совать пальцы в розетку или пытаться улететь с 9 этажа", – сказала она.

Время от времени, как отметила Соломка, людям необходимо ставить определенные границы и дедлайны для того, чтобы успевать и продвигаться дальше. Потому что когда мы ограничены во времени, то успеваем гораздо больше, чем когда времени у нас неограниченный ресурс. Потому что нужно спешить, "часики тикают", человеческая жизнь имеет свой конец и в отведенные года нужно успеть сделать как можно больше.

Отсюда, по ее словам, и идут все байки о конце света, который вот-вот произойдет, потом мы мирно проходим эту дату и снова появляются новые пророчества.

"Помните, какой был ажиотаж вокруг даты 21 декабря 2012 года. Всех пугали концом света по календарю Майя. Но дата прошла, а с человечеством произошло то же, что происходит с козой после седьмого года его жизни. Обычно, идет восьмой год. Поэтому конца света не произошло, человечество продолжает жить и дальше, ожидая следующую интересную дату, чтобы поймать на ней немного хайпа, славы и денег заработать. И поставить себе важные вопросы, которые обычно возникают перед последним временем", – сказала Соломка.

Она отметила, что 21 декабря происходит сочетание Юпитера и Сатурна, которое последний раз происходило 400 лет назад. И произойдет оно в прогрессивном воздушном знаке Водолея, и это тоже считается одноим из важных событий, знаменующий переход человечества в Эру Водолея.

"В целом, 22 число по системе "22 аркана" знаменует начало нового, к этому еще наслаиваются различные астрономические и астрологические события. Как раз продолжаются дни зимнего солнцестояния, когда мы переживаем самые короткие дни и самые длинные ночи. И именно в эти дни древние отмечали праздник Йоль, когда Солнце 21 декабря символически умирает, а затем 22 декабря рождается. Потом все это трансформировалось в Рождество, Новый год, смысл у которых похож – старое умирает, новое рождается", – отметила эксперт.

Итак, по ее словам, сейчас мы переживаем символический переход.

"Поэтому можем воспользоваться моментом и спросить себя: а что бы я сделал в своей жизни, если бы узнал, что осталось жить один день ли уладили бы свои дела, которые откладывали в долгий ящик, или собрали бы вместе родных, или признались бы в любви или попросили бы у кого-то прощения, или пустились бы во все тяжкие, позволяя себе разные удовольствия, запрещенные по сей день? В конце концов, стоит сделать все это, и начать новую жизнь, уже без этих тяжестей. Ибо завтра Солнце снова родится, день начнет прибывать, а там и до весны недалеко", – подытожила Соломко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День зимнего солнцестояния выпадает редкое астрономическое явление: 21 декабря 2020 года состоится максимальное со времен Средневековья сближение газовых гигантов Сатурна и Юпитера. А в ночь с 22 на 23 декабря можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды.