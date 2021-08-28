Как и все праздники, дошедшие до нашего времени, День Хлеба и Орехов, отмечаемый 29 августа (называемый еще Ореховый Спас), уходит корнями в далекое прошлое и имеет и астрономическое, и сельскохозяйственное значение.

Урожай зерновых, который был собран и помещен на хранение в амбары к началу августа, теперь обмолочен и перемолот в муку – к 29 августа уже готова первая мука нового урожая.

С этим фактом связан целый обрядовый цикл, направленный на то, чтобы хлеб и другие продукты всегда были на столе – до августа следующего года.

Из муки нового урожая пекли каравай, который все члены семьи съедали полностью. Пекли также маленькие караваи, которыми принято было угощать родственников и соседей. Один из этих маленьких караваев заворачивали в полотенце (рушник) и оставляли в доме – он играл роль талисмана (магнита) на достаток. Один из маленьких караваев крошился для угощения ласточек. Ласточки считались птицами, которые общаются с душами ушедших предков и могут передать просьбы хлебопеков в мир предков, чтобы заручиться их поддержкой.

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Также наши предки считали, что в этот день созревает урожай орехов, и ореховые деревья самой природой наделены мощной волшебной силой. Орех считался растением Луны. Известно, например, что многие породы орехового дерева отпугивают мух, поэтому столы для приема пищи на открытом воздухе ставили под орешником. Сила Луны считалась способной изгонять зло, потому как древние богини славян, так и христианская Богородица изображаются стоящими на лунном серпе.

Поэтому в этот день проводится много обрядов с орехами. Орехами угощают родственников и близких людей, готовят обрядовые столы с блюдами из орехов, пекут пироги с начинкой из измельченных орехов.

Знахари в этот день приготовляют лекарства из орехов – от полезных смесей до настоек. Настойки из орехов обладают свойством лечить большинство болезней желудочно-кишечного тракта.

Вот один из народных рецептов – орехи заливают водой с медом и прячут на две недели в подвал. Затем достают и процеживают через марлю. Это ореховое вино, как считают знахари, очень полезно от многих болезней и значительно улучшает самочувствие.

Поскольку орешник наполнен волшебной силой, знахари также в этот день срезают веточку орехового дерева и изготовляют из нее "волшебную палочку", которую потом используют в обрядах.

В этот день по орехам гадали: брали наугад орех, раскрывали и ели. Если сладкий, то быстро придёт любовь, если горький – любовь придет позднее, если недоспевший – к важным известиям.

Если в этот день сорвать маленькую веточку ореха и начертить ею круг по земле вокруг дома – дом будет надежно защищен от разных неприятностей.

Также изготовляли талисманы из орехов – орехи нанизывали на красную нить и подвешивали в доме. Это был защитный талисман. Каждая хозяйка нанизывала разное число орехов на этот талисман – по своему усмотрению. Но талисман из 7 орехов должен был не только защищать дом, но и притягивать в него деньги.

Также готовили и употребляли ритуальное блюдо, включающее в себя хлеб и орехи, политые медом. Три ингредиента этого блюда должны были привлечь помощь Троицы.

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