Деловой гороскоп по картам Таро на октябрь для всех знаков Зодиака: как будет развиваться карьера

Деловой гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака сулит перемены и новые возможности для карьерного развития.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL таролог Ольга Соломка рассказала, каким будет этот месяц для бизнеса и карьеры. Подробный индивидуальный гороскоп для каждого знака – далее в материале.

Овен

Будьте сейчас очень осторожными в отношениях с коллегами, потому что есть большая вероятность, что они вас подставят. И с деньгами тоже может произойти оказия - они невероятным образом могут исчезнуть: или мошенники постараются, или воры отберут, или вы превысите лимиты. Следите своими средствами и имуществом и не говорите лишнего перед коллегами.

Телец

Конечно, после длительной дистанционной работы, сейчас для многих выход на работу – это почти праздник. Вот и у вас тут какие-то радостные события намечаются: какие-то корпоративы, дни рождения, чествование передовиков и тому подобное. И вы будете среди тех, кого приветствуют за их достижения. Ну и поощрять вас будут не только электронным или бумажными дипломами, но и вполне реальными деньгами и подарками.

Близнецы

Не стоит становиться на голову и проявлять чудеса креатива, чтобы вас заметили клиенты или отметило руководство. Вы просто выполняете свою привычную работу, согласно договоренностей и штатного расписания. Наступает время стабильной работы и таких же стабильных прогнозируемых доходов.

Рак

Перед вами открываются шикарные возможности реализовать и еще и монетизировать свои таланты. Собственно, это то, о чем вы давно мечтали. И вот, наконец мечты сбываются. Только не стойте у себя на пути, не придумывайте себе какие-то эфемерные преграды, которые якобы вас не пускают в счастливое и богатое будущее.

Лев

Средства, которые к вам сейчас приходят, пока не слишком велики. Но и даже такими можно грамотно распоряжаться, несколько уменьшив свои прихоти. А чтобы не было так грустно и тяжело, поиграйте в ограничения, придумайте себе челлендж, продайте лишнее или найдите иным способы увеличить поступления.

Дева

Только четкое представление о том, что вы действительно хотите, может привести вас к хорошему результату. Рассчитывать на авось и пускать все на самотек - вообще не вариант. Поставили себе цель – идите к ней, запланировали командировку – собирайтесь в дорогу, наметили желаемую покупку – ищите деньги.

Весы

Вы считаете, что сейчас лучше сделать все самим, чем объяснять другим, как это должно быть. Вот и взваливаете на себя тяжеленный груз обязанностей, и тянете, подрывая силы и работая круглосуточно. Но эта ноша для вас может быть неподъемной, распределите работу, чтобы не упасть без сил в самый неподходящий момент.

Скорпион

Вы стоите на пороге нового проекта, и это прекрасная возможность начать все сначала и сделать так, как вы давно хотели и планировали. Все только начинается, и вы в предвкушении материализации желаний. Не упустите этот шанс воплотить свои замыслы.

Стрелец

Сейчас вы включили строгого начальника и умело управляете. Причем, не только своими подчиненными и коллегами, но и собой и собственными ресурсами. Да, вы и к себе безжалостны. И это уже дает свои результаты – вы достигаете поставленных целей и нужных финансовых показателей.

Козерог

Глаза будут разбегаться от обещаний, которые вы сейчас получаете, в том числе и финансовых – все кажется таким прекрасным и невероятным, что даже не верится, что такое на самом деле бывает. Впрочем, стоит включить критическое мышление и отсеять нереальные ожидания. И свести все к конкретным вещам и реальным цифрам.

Водолей

Все материальные вопросы сейчас решаются в вашу пользу, и вы даже не прилагаете к этому сверхусилий. Например, руководство может предложить вам лучшую должность или повышение зарплаты, а дальний родственник внезапно может подарить домик.

Рыбы

Если вы еще не открыли собственное дело, то октябрь – именно тот месяц, когда нужно сделать какие-то шаги в этом направлении. Если же у вас уже все налажено, то можно уже и о масштабировании бизнеса задуматься. Тем более, что какой-то стартовый капитал или дополнительные средства для этого у вас вот-вот появятся.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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