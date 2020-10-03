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Деловой гороскоп по картам Таро на неделю с 5 по 11 октября: что будет с карьерой

2.3т
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Деловой гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака говорит о том, что ближайшая неделя будет спокойной и перспективной для Близнецов, Львов и Скорпионов. Другие знаки могут столкнуться с трудностями на работе.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL таролог Ольга Соломка рассказала, каким будет период с 5 по 11 октября для бизнеса и карьеры. Подробный индивидуальный гороскоп для каждого знака далее в материале.

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Овен

Пришло время научиться чему-то новому. И как бы вам не казалось, что вы уже все знаете, вам поздно, но производственные обстоятельства требуют хотя бы повышение квалификации, если вообще не переквалификации.

Телец

Отношения в коллективе стоит обсудить и пересмотреть. Сейчас там такое происходит, что может не нравиться ни вам, ни вашим коллегам – какие-то недомолвки, недопонимания, сплетни. Поэтому, если это в ваших силах, решительно прекращайте все эти пустые разговоры.

Близнецы

У вас реализуются давние грандиозные мечты, о которых вы уже и думать забыли. А тут вдруг к вам приходят люди и приносят все, что вы когда-то так хотели, просто на блюдечке. Еще и просят, чтобы вы только согласились. Ну разве это не чудо!

Рак

Неплохо было бы купить новую большую дорожную сумку, ведь у вас в скорости дороги намечаются. И несмотря на то, что это будут деловые командировки, где придется напрягаться и работать, путешествия будут довольно приятными.

Лев

На работе вдруг начинают все шептаться и переносить сплетни о том, что как-то не очень все стабильно и возможны изменения. Но вам не стоит ничего бояться, потому что изменения – это только возможности, которые перед вами открываются, и лишний способ испытать себя.

Дева

Неделя окажется довольно успешной, хотя и достаточно хаотичной. Но вам иногда улыбается фортуна, и отводит от вас злого босса, и предупреждает о несвоевременной проверке. И может даже вынести на гребне успеха и добавить немного славы.

Весы

Мешки для денег и подарков сейчас будут вовсе не лишними. Понятное дело – у Весов здесь дни рождения намечаются, поэтому они и будут загребать подарки обеими руками. И это будут замечательные сюрпризы, и не всегда от близких и знакомых.

Скорпион

Вам не остается ничего больше делать, как ждать, поскольку не все происходит под вашим контролем – просто иногда нужно все отпустить и довериться обстоятельствам или другим людям. А вы просто хорошо проведите время, а не сидите над телефоном.

Стрелец

Люди, которые сейчас появляются на вашем пути, приносят не только позитивный настрой, но и немного дополнительных денег. И это может быть как новые бизнес-предложения, так и какие-то проценты или перспективная бизнес-идея, которая улучшит ваше финансовое состояние.

Козерог

Работаете-работаете, а особых денег-то и не видно. Ну, в принципе хватает на какие-то ежедневные нужды, но сил вы тратите гораздо больше, чем вам за это платят. Поэтому на этой неделе сбавьте обороты, а то и вовсе возьмите отпуск или отгулы.

Водолей

Коллеги от нечего делать могут подбросить вам замечательную идею, а вы уже сами домыслите и прикинете все те процессы, которые заработают благодаря новому толчку. Вам остается только воплотить все это в жизнь и увидеть всю пользу и эффективность.

Рыбы

Начинать все сначала всегда непросто, но сколько раз вы это делали, и сколько еще сделаете... Поэтому смело идите в неизведанные края, на новую работу, должность, учитесь, делайте ошибки, и не слушайте тех, кто бубнит о том, что уже пора успокоиться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам Таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
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