Деловой гороскоп на ноябрь для всех знаков по картам Таро

Ноябрь 2020 года для одних знаков зодиака окажется довольно спокойным в деловом и профессиональном плане, другим же даст старт к процветанию. В частности, Овны, Весы и Рыбы склонны к тому, чтобы упасть в спячку, а Тельцы и Стрельцы получат должности и награды.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на последний месяц осени.

Овен

Все дела словно зависают в воздухе и вам уже нужно приложить определенные усилия, чтобы чего-то добиваться. Впрочем, вам уже не хочется никаких достижений, вас устраивает и существующее положение дел, и нынешний уровень доходов.

Телец

Этот месяц для вас очень удачный, именно сейчас вы готовы занять новую должность или получить повышение зарплаты. А все из-за вашей активной жизненной позиции и смелости, которые вознаграждаются соответствующим образом.

Близнецы

Замечательные новые идеи приходят в голову и вы начинаете тут же искать пути их реализации, не откладывая надолго воплощение и не дожидаясь мифических подходящих моментов. И подобная тактика дает свои плоды, ведь сразу получаете отличный финансовый результат.

Рак

Групповой труд сейчас гораздо производительнее, чем единоличный. Поэтому старайтесь найти сообщников и единомышленников, и начать коллективную деятельность, пусть даже отдаленно, но вам лучше сформировать свою команду, веселую и открытую.

Лев

Вас будто что-то не пускает к успеху, а все из-за того, что вы связаны ограничениями-обязанностями, собственными убеждениями, чужими представлениями о вас, которым бы вы хотели соответствовать. И ваша задача –освободиться от этих преград и прыгнуть выше себя.

Дева

Могут активизироваться люди или проекты из прошлого, с которыми вам нужно будет взаимодействовать, а проекты – доработать и завершить. Впрочем, не факт, что они вам сейчас принесут прибыль. Получение вознаграждения может растянуться во времени.

Весы

Деятельность сейчас отходит на второй план, голова и руки не очень работают. Вам вообще не хочется тратить время на работу. Поэтому целесообразнее взять отпуск и посвятить время себе и семье.

Скорпион

Приходится тратить много времени на усвоение новой информации, изучение новых направлений, тенденций, правил и законов. Так месяц и пройдет, в обучении и понимании. Деньги будут, но пока не более вашего привычного уровня поступлений.

Стрелец

Ваши профессиональные достижения ни у кого не вызывают сомнений – вам нет равных в том, чем вы занимаетесь, и в ноябре вы получаете заслуженные славу и награды. И еще будьте готовы передать опыт молодому и не очень опытному поколению.

Козерог

В вашей работе наблюдается оживление и даже возрождение определенных проектов, на что вы уже и не надеялись. И у вас просто крылья от этого вырастают. Тем более, что это оживление приносит вам дополнительные деньги.

Водолей

Ваш рабочий коллектив настроен на веселье. И не против уже начать готовиться к зимним праздникам. Поэтому время на работе вы проводите в прекрасном настроении, объединенные и поддерживаемые друг другом. И так же весело и легко зарабатываете вместе хорошие деньги.

Рыбы

Вы много думаете и сомневаетесь, то ли вам оставаться на старом месте, которое уже надоело, то ли двигаться к чему-то новому и незнакомому. Так и проведете весь месяц в сомнениях –стоит ли менять синицу в руке на журавля в небе.

Как сообщал OBOZREVATEL, таролог дала совет, что нужно сделать каждому знаку зодиака до Нового года. Самое время взяться за дела, до которых никак не доходили руки.