Что ждет Близнецов в 2021 году: детальный прогноз

На всех Близнецов в течение года будут влиять ретроградный Меркурий и Юпитер. Поэтому многое будет происходить в их жизни с опозданием.

Прогноз на 2021 год для представителей этого знака зодиака составила в Instagram астролог Наталья Анисимова.

"У Близнецов впереди год под властью ретроградного Меркурия. И под влиянием Черной Луны. И под Юпитер все попали! Чтобы надежда была и оптимизм не пропадал. Многие Близнецы попали под ряд влияний одновременно", – отметила она.

Среди всех Близнецов особыми везунчиками будут рожденные с 12 по 16 июня. У них появится возможность смены статуса, роста авторитета, получения новых знаний и минуты славы.

Родившиеся с 21 мая по 1 июня познают кармический узел. Получится понять, куда стоит двигаться дальше. Слушайте подсказки жизни, идите за ними – и все сложится! ⠀

Те, кто появились на свет с 10 по 17 июня, попадут под Нептун. Он может запутать и повести иллюзорными путями. Но, если остановиться, перестать суетиться, начать видеть целое, а не фрагменты, можно прожить это время в любви и вдохновении.

Если ваша дата рождения с 26 мая по 16 июня, то на вас будет влиять Сатурн. Нужно заняться профессиональным ростом. Эта планета даст социальную опору, стабильность в карьере, повышение в должности. Для женщины вероятен брак.

Рожденные с 15 по 20 июня. Плутон вернет ваши нерешенные проблемы лет так 14-15 назад. Это нужно для трансформации, преодоления и роста внутренней силы. Может быть мощно. ⠀

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