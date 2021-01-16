Любимцы Фортуны и финансовые везунчики: какая судьба ждет знаки зодиака в 2021 году

Прошлый, 2020 год, для многих оказался сложным – это очевидно и без ведической нумерологии. Большинство все же надеется, что 2021 год будет не таким, как прошлый, и не принесет столько несчастий и проблем.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL астронумеролог Татьяна Ладина и астролог Маргарита Афанасьева рассказали, чего же ожидать в новом году всем знакам Зодиака. Кроме того, они поделились, каких периодов стоит опасаться, и кому этот год принесет удачу.

Какой будет 2021 год: прогноз от астронумеролога Татьяны Ладиной

Астронумеролог Татьяна Ладина. Facebook Татьяны Ладиной

2021 год, Металлический Бык или год "5-ки" – наполнен дополнительными ресурсами, дающими поддержку многим из нас. 2020 год, который был под управлением "4-ки", принес нам всем энергии стагнации, рамок, ограничений – как комната с 4 стенами. Но в то же время он принес нам испытания на уверенность, устойчивость, предприимчивость и многим расставил приоритеты относительно внутренних ориентиров, семьи и близкого окружения.

Энергии 2021 года уже не терпят долгих размышлений и откладывания, они благоволят тем, кто готов к серьезному планированию, работоспособен и может двигаться к цели, не поддаваясь слабостям. "5-ка" 2021 года преподносит нам дополнительный ресурс, шанс и поддержку, но через близких, окружение, команду, единомышленников. Это год сплочения, единства и работы на результат в команде, неважно в какой из сфер жизни.

Нумерологический прогноз на 2021 год по последней цифре года рождения:

Родившиеся в годы, которые оканчиваются на 0, в 2021 году будут менее заметны.

То есть для того, чтобы быть услышанными, востребованными, суметь себя продать и громко о себе заявить, потребуется намного больше усилий, мудрости, ресурсов и помощи, чем другим.

С одной стороны, они часто будут ощущать недостаток энергии и сил и, возможно, поэтому будут склонны скорее к отдыху, чем к активной работе. С другой – в каком-то смысле они будут неуязвимы. Их будет трудно зацепить.

Лучшее, что есть в их годовом раскладе, – склонность к саморазвитию, к расширению внутренних горизонтов, которые успешно можно проявлять в 2022 году. Поэтому некая невидимость – отличный шанс для того, чтобы уйти в тень и посвятить время своему образованию, ментальному и духовному росту.

Совет: Старайтесь сбрасывать балласт. Вовремя избавившись от лишних фрагментов вашего прошлого, вы получите новый заряд энергии, которая вам так необходима на последующие 8 лет.

Родившиеся в годы, которые оканчиваются на 1 и 4, будут играть ведущие роли в социуме.

В их руках часто будут сосредоточены основные средства, которые они же и будут тратить. И, прежде всего, в своих интересах. Единички будут особенно корыстны, ставя личную выгоду в приоритет. У них будет прямой доступ к начальству, которым важно воспользоваться. Более того, год способствует решать вопросы с вышестоящими инстанциями, искать инвесторов.

Но и работать Единицам и Четверкам придется больше остальных. Причем работать на исключительно качественный результат, постоянно совершенствуясь, исправляя по ходу допущенные ошибки, оттачивая мастерство и добиваясь все большего блеска и точности. Все новое в 2021 году будет рождаться с участием этих персонажей. Этот год им дает реформаторский потенциал, поэтому не стоит бояться заявлять о себе и проявляться.

Совет: выраженное стремление к быстрому росту и результату часто может приводить к излишней поспешности, раздражительности и конфликтам с окружением. Посему – будьте внимательны.

Родившиеся в годы, которые оканчиваются на 2 и 9, в 2021 году станут самыми активными.

И самыми подвижными в прямом и переносном смысле. Именно им придется быть основными игроками в противодействии новым вызовам и решении текущих проблем. Именно они же и будут их создавать. И делать это напористо, громко, иногда и чересчур, используя порой небесспорные способы и средства.

В пылу активной жизнедеятельности и борьбы, не забывайте о здоровье и безопасности. Тема здоровья крайне актуальна для вас в этом году. Избегайте необоснованных рисков, консультируйтесь со специалистами. И старайтесь на все смотреть со здоровым чувством юмора. Это существенно облегчит вам жизнь. Кроме того, скандальную комбинацию этого года в конструктивном варианте можно проиграть, уделив достаточно времени спорту, активным прогулкам или путешествиям.

Совет для Двоек: проявлять больше терпения и не дать себя опутать постороннему человеку. Девяткам: обязательно заниматься здоровьем, чтобы укрепить каркас на годы вперед.

Нумерологический прогноз на 2021 год. Shutterstock

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 3, будут, что называется, себе на уме.

Им, как никому, стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Возможно, это поможет им вовремя использовать счастливый Случай и не рисковать там, где это может быть чревато потерями. Тройкам также желательно весь год заниматься профилактикой и заботиться о своем здоровье. По раскладу будут особенно важны чистки организма, ограничения в еде и отказ от вредных привычек. Да и в целом актуальна общая экспертиза ценности нажитого, избавление от старого, прореживание и обновление. В том числе, а может – и прежде всего, в отношениях.

Рожденные в годы, которые оканчиваются на 5, в 2021-м находятся в противостоянии с энергией года.

В каком-то смысле они будут плыть против течения и часто будут выступать в роли боязливых консерваторов. Пятерки будут внимательно следить за всем, что происходит, подвергая контролю, критике и сомнению все то новое, что будут рождать авангардисты года. Действовать предпочтут чаще всего скрытно, особенно не высовываясь и стараясь удерживать свою позицию.

А все потому, что многое из происходящего будет им просто не понятно и, соответственно, не ясно, что со всем этим делать. Может быть, и поэтому Пятерки чаще обычного будут интересоваться астронумерологией, желая получить ответы на свои сомнения и возникающие вопросы.

Совет: важно доверять и консультироваться с авторитетными для вас людьми, чтобы привнести динамику, уверенность и прогресс в ваши дела.

Нумерологический прогноз на 2021 год. Shutterstock

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 6, в новом году будут очень энергетичны.

Поэтому с ними лучше не бороться. Прибыль будет тянуться к ним, а они, в свою очередь, будут порождать деньги. Это хороший задел на удачу в делах материальных. Ситуации вокруг Шестерок будут достаточно быстро меняться. Что может провоцировать некоторую тревожность.

Несмотря на их силу и значительность, неизбежно некоторое недопонимание и споры с влиятельными лицами. Поскольку окружение может оказаться таким же самоуверенным и амбициозным, как и они сами.

Совет: держите в руках источники информации. Вовремя предоставленный документ может оказаться большим подспорьем.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 7, окажутся любимцами Фортуны.

Они будут на виду, и они будут блистать. К этому надо быть готовым. Цифра их года рождения выступает в альянсе с Вратами Рождения или Прибыли. Поэтому хорошие доходы, удача в делах, связанных с недвижимостью, и гармоничные отношения с социумом им обеспечены. Конечно, важны индивидуальные расчеты для максимального эффекта, но все же энергии уже есть.

У Семерок образуется, пожалуй, лучший расклад года "Все документы и бумаги придут вовремя. Во делах будет Удача и Успех". В добавок им будет благоволить начальство.

Совет: женщинам важно подумать о начале отношений или семьи. Не бойтесь раскрывать себя в этом направлении.

Рожденных в годы, оканчивающиеся на 8, в каком-то смысле сами будут вести себя как начальство, явно осознавая свою ведущую роль и компетентность в каких-то областях.

Они будут независимо удерживать свои позиции, будучи при этом яркими, выразительными и общительными. Незамеченными с таким раскладом Восьмерки определенно не останутся. Поэтому им стоит поработать над своей представительностью и презентабельностью.

Есть хороший потенциал заручиться поддержкой влиятельных лиц и получить активацию удачи от путешествий и переездов.

Совет: не стоит бояться попадания в проблемные ситуации. Именно Восьмерки в новом году смогут найти лучшие решения и выход из трудного положения.

Что ожидать в 2021 году: прогноз от астролога Маргариты Афанасьевой

Астролог Маргарита Афанасьева. Instagram Маргариты Афанасьевой

Этот год во многом будет благоприятным: для открытия бизнеса, для свадьбы, переезда либо начала строительства. Самое главное, чтобы вы принимали во всех своих делах активное участие, а не пускали все на самотек или перекладывали ответственность на других. Не бойтесь делать то, что никогда не решались начать. Забудьте, что такое лень, депрессия и усталость. В этот год нужно рассчитывать только на свои силы, нежелательно брать кредиты. Доверяйте своей интуиции и принимайте решения плавно и хорошо обдумав ситуацию. Больше путешествуйте, выезжайте на природу и мотивируйтесь.

Важные события 2021:

️Квадрат Сатурн – Уран. Январь-март; май-июль; декабрь – будет влияние этого аспекта. Можете испытывать напряжение и желание разрушить все и построить заново. Период трансформации повлияет на тех, у кого в натальной карте есть этот аспект.

️Солнечные затмения:

10.06.2021 и 04.12.2021

️Лунные затмения:

26.05.2021 и 19.11.2021

️Ретроградный Меркурий:

С 30.01 по 21.02 ;

с 29.05 по 22.06;

С 27.09 по 18.10.

Астрологический прогноз на 2021 год всем знакам Зодиака

Овны:

Для Вас в этом году важна стабильность и баланс. Нельзя брать кредиты, следует вести дневник расходов, чтобы не ограничивать себя ни в чем. Отношения будут вас сбивать с пути, поэтому сделайте себе заметку "Сначала Я, потом все остальные".

Тельцы:

Вам стоит обратить внимание на личностный рост. Ставьте конкретные цели и точно их формулируйте, поскольку все будет реализовываться и каждая деталь имеет значение. Не бойтесь проявлять инициативу в любых вопросах и брать на себя ответственность.

Близнецы:

Для вас это год серьезных изменений. Самое время познать себя и свои Желания. Не концентрироваться только на финансах, а сделать упор больше на чувства и желания. Много обучения, новой информации и путешествий пойдут вам на пользу.

Раки:

Вам следуют проявить инициативу и очень серьезную. Не ставьте себя на последнее место, не бойтесь тратить и вкладывать деньги во что-то новое (работа, бизнес, путешествия, здоровье). Доверьтесь своей интуиции. И ищите друзей, которые будут с вами на одной волне.

Львы:

Ваша задача в этом году – заработать больше, чем вы когда-либо зарабатывали. Не делайте акцент только на работе, но и не увлекайтесь любовными делами. Поскольку они будут сбивать вас с толку. Лучше совмещать и то, и другое.

Девы:

В этом году стоит обратить внимание на свое тело. Много заниматься спортом, поддерживать здоровье и сделать акцент на питании. Отличное время распрощаться со старым и пустить что-то новое в свою жизнь. Это касается всех сфер.

Весы:

Время для себя любимых. Не потеряйте его. Обязательно много читайте, прислушивайтесь к своему отклику и идите по зову сердца. Ведь в этом году оно приведет вас именно туда, куда хотите.

Астрологический прогноз в год Быка. Shutterstock

Скорпион:

Этот год может стать для вас значимым, если вы хотите быть более известной личностью. Можно предпринимать различные способы и один из них точно сработает. Заранее стройте планы: только так все будет проходить безопасно и спокойно. Много путешествий и развития ждет этот знак.

Стрелец:

Вам нужно напрячься с финансами в этом году. Много трудиться и только потом отдыхать. Старайтесь работать в одиночку, чтобы вам никто не мог помешать. Отношения могут быть запутанными, поэтому нужно сначала разобраться с ними.

Козерог:

С самого начала года следует заняться новым проектом, чтобы на будущий год у вас уже были планы. Ждет много бессонных ночей, но, уверяю, – это того стоит. Главное – проявите себя в этом году.

Водолей:

Для вас год будет сложным. Много потраченных нервов и возможно обострение хронических заболеваний. Следует больше времени проводить с партнером, чтобы была поддержка во различных вопросах. Почаще заявляйте о себе и ни в коме случае не ленитесь. Тогда все пройдет благоприятно.

Рыбы:

Вы должны проявить себя по максимуму. Отдайтесь в этом году именно той сфере своей жизни, где вы испытываете потребность что-то изменить. Будет много возможностей заработать – постарайтесь их не упустить. Параллельно следите за здоровьем, поскольку измотать себя вы можете серьезно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2021 году ждем четыре затмения. По мнению астрологов, большое количество таких явлений повышает риск сложностей и неблагоприятных событий. О том, какими будут затмения в 2021 году, читайте в материале.