Переходный период к эре Водолея длится около ста лет. Два десятка лет из этого периода уже прошло, и какие-то черты эры Водолея мы можем видеть уже сегодня. Но всё же интересно было бы представить себе жизнь на Земле в самом расцвете эпохи Водолея.

Вот лишь некоторые возможные воплощения этой эпохи, которые касаются организации общества. Конечно, речь пойдёт о прогрессивной части нашей цивилизации, которая наиболее восприимчива к переменам.

• Страны и государства в том виде, в котором они существуют сейчас, постепенно будут упразднены. Вместо них начнут возникать автономные, самодостаточные объединения, не всегда привязанные к определённым территориям, каждое со своими правилами и порядками. Это будут ассоциации людей с общими целями и задачами. Ни национальность, ни место жительства, ни другие индивидуальные особенности членов группы не будут играть роли. Даже территориально люди, входящие в одну ассоциацию, могут находиться далеко друг от друга. Это не станет преградой для их жизнедеятельности, так как доступ ко всем функциям и активам группы можно будет получить в любой точке Земли. (Первые корпорации такого типа уже существуют.)

• Границы между странами исчезнут или станут условными (частично это есть уже сейчас). Вместо государственных границ появятся границы между отдельными сообществами, объединенными общими целями. Некоторые из этих сообществ будут абсолютно закрытыми для посторонних. И никакие визы не помогут попасть внутрь такой организации. Хотя лазутчики и контрабандисты по-прежнему будут пользоваться спросом – есть вечные профессии и виды деятельности, актуальные в любую эпоху!

• Разница между интеллектуальным, социальным, материальным и даже физическим уровнем развития групп будет очень существенной. Поскольку продолжится активное освоение космоса, конкуренция между группами за "космическую собственность" станет главной. Успех в этом будет определять статус группы в общемировом рейтинге. Выживут те группы, уровень развития которых окажется выше. Остальные прекратят своё существование.

• Внутри групп будет чёткая структура, где у каждого есть своё место, обязанности, права и преференции. Любая функция будет важной и необходимой для группы в целом. Холостых, сугубо номинальных (вице-президент, второй заместитель третьего секретаря) и бесполезных позиций не останется. Они отомрут сами собой, так как всё будет подчинено практичности и целесообразности.

• Вхождение в ту или иную группу будет добровольным. Невозможным станет никакое принуждение или эксплуатация одних другими (поэтому тоталитарные режимы, процветающие в уходящую эпоху Рыб, неконкурентоспособны). Но сама система мироустройства заставит человека стремиться стать частью группы и ответственно выполнять там определённые функции, так как вне объединений полноценная жизнь будет невозможна. Все блага цивилизации, ресурсы и прочие элементы жизнеобеспечения станут доступны только внутри групп. А вот какую группу выбрать, это уже будет решать сам человек.

По крайней мере, в эпоху Водолея будет так. Но в следующую за ней эпоху Козерога, скорее всего, право выбора останется лишь мечтой – при Козероге за человека всё будет решать система. К счастью, каждая эпоха длится более двух тысяч лет, поэтому нам с вами думать об эпохе Козерога пока не стоит – мы лишь в начале эпохи Водолея. И впереди у нас целых две тысячи лет научно-технических открытий, многократного ускорения жизни, освоения космоса, радикальной трансформации общества и безграничных возможностей для собственного развития.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал