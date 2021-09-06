Астрологи назвали "талисманы" для всех знаков зодиака: могут принести удачу
Знак зодиака не только описывает вашу личность, но также является отличным индикатором того, что может принести вам настоящее удовольствие и счастье. Звезды влияют на то, какой отдых вы предпочитаете и какой выбор делаете каждый день.
Астрологи издания Health is Choice рассказали, что принесет вам удачу в зависимости от знака зодиака. Это может быть счастливый камень, день, число и цвет.
Овен
Удачный день: вторник. Отличный день, чтобы ставить новые цели.
Удачные месяцы: апрель, июль, октябрь, январь.
Счастливые числа: 1, 9.
Камень удачи - бриллиант, особенно если его носить на левой руке, принесет процветание и богатство.
Удачный цвет: красный поднимает вам настроение и усиливает ваше положительное влияние на других. В красном вы всегда привлекательны и заметны для окружающих.
Телец
Удачный день: пятница. Прекрасный день для романтики.
Удачные месяцы: май, август, ноябрь, февраль.
Счастливые числа: 4, 6.
Камень удачи: изумруд - защитит от лжи в любви.
Удачный цвет: нежно-голубой и сиреневый подчеркнут вашу романтическую натуру, привлекут подходящего партнера.
Близнецы
Удачный день: среда. В этот день недели вам нужно общаться, ходить на встречи и активно проводить время.
Удачные месяцы: июнь, сентябрь, декабрь, март.
Счастливые числа: 5, 9.
Камень удачи: агат улучшает ваше красноречие и подсказывает, что и когда говорить.
Удачный цвет: желтый соответствует вашей юной, оптимистичной и беззаботной натуре и помогает привлечь других людей, которые находятся на той же волне, что и вы.
Рак
Удачный день: понедельник. В этот день ваши экстрасенсорные способности находятся на пике, поэтому по понедельникам выделяйте время для размышлений и медитации.
Удачные месяцы: апрель, июль, октябрь, январь.
Счастливые числа: 3, 7
Камень удачи: жемчуг, может нейтрализовать негативные энергии вокруг вас, а также привлечь поддержку влиятельных людей, которые могут помочь вам двигаться вперед.
Удачный цвет: аква и серебро усиливают вашу связь с морем и его приливными ритмами, приносят гармонию и баланс и противодействуют вашим перепадам настроения.
Лев
Удачный день: воскресенье.
Удачные месяцы: май, август, ноябрь, февраль.
Счастливые числа: 8, 9.
Камень удачи: рубины защитят вас от вреда и принесут душевное спокойствие, когда вы злитесь или расстроены.
Удачный цвет: золотой и оранжевый привлекают силы вашей планеты, Солнца, и придают вам больше уверенности.
Дева
Удачный день: среда. Это день, когда вам нужно организовать работу и выработать стратегию для достижения успеха. В этот день ваш и без того быстрый мозг работает на полную мощность и может буквально предсказывать будущие события.
Счастливые дни: июнь, сентябрь, декабрь, март.
Счастливые числа: 3, 5
Камень удачи: сапфир защитит вас от опасностей путешествий и даст вам душевное спокойствие, когда вы дома.
Удачный цвет: синий и зеленый отражают вашу стильную и элегантную индивидуальность.
Весы
Удачный день: пятница - ваш день для укрепления существующих отношений и поиска новых.
Удачные месяцы: апрель, июль, октябрь, январь.
Счастливые числа: 6, 9.
Камень удачи: опал привлекает деньги, а также защищает вас от зависти и жадности других.
Удачный цвет: синий и лавандовый создают спокойное настроение, необходимое для лучшего самочувствия.
Скорпион
Удачный день: вторник - это день недели, когда вам нужно расширить свой кругозор, сосредоточиться на главном и спланировать четкие шаги для достижения своих целей.
Удачные месяцы: май, август, ноябрь, февраль.
Счастливые числа: 2, 4.
Камень удачи: топаз защитит вас от врагов
Удачный цвет: темные оттенки малинового и бордового - ваши сильные цвета, носите их и почувствуйте, как будто вы правите миром.
Стрелец
Удачный день: четверг - хороший день для любого нового начала, удача будет сопровождать все, что вы начнете в этот день.
Удачные месяцы: июнь, сентябрь, декабрь, март.
Счастливые числа: 5, 7.
Камень удачи: бирюза поможет вам привлечь любовь, а также раскроет ваши экстрасенсорные способности и ясновидение.
Удачный цвет: фиолетовый - смелый, яркий цвет, подчеркивающий вашу смелость.
Козерог
Удачный день: суббота - это день, когда вам повезет в любви и вы укрепите или создадите новые отношения.
Счастливые дни: апрель, июль, октябрь, январь.
Счастливые числа: 2, 8.
Камень удачи: гранат повышает вашу самооценку и помогает привлекать нужных людей.
Удачный цвет: темно-зеленый и коричневый - это землистые тона, которые помещают вас в вашу стихию.
Водолей
Удачный день: среда - ваш день. В этот день здорово поделиться своими идеями о том, как изменить мир к лучшему.
Удачные месяцы: май, август, ноябрь, февраль.
Счастливые числа: 1, 7.
Камень удачи: аметист согревает ваше сердце и помогает вам и вашим близким постоянно восхищаться друг другом.
Удачный цвет: Яркий голубой так же резок и ясен, как ваш умный взгляд на мир.
Рыбы
Удачный день: пятница - идеальный день, чтобы заняться чем-то творческим, воодушевляющим и веселым, чем-то, что позволит вам развиваться.
Удачные месяцы: июнь, сентябрь, декабрь, март.
Счастливые числа: 2, 6.
Камень удачи: аквамарин служит двойной цели - защищать вас во время заграничных путешествий и усиливать ваши (и без того мощные) экстрасенсорные способности.
Удачный цвет: бледно-зеленый и бирюзовый цвета гармонируют с вашей водной океанской природой и помогают расслабиться.
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