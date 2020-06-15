Что принесет ретро Меркурий: рекомендации для каждого знака Зодиака

На этой неделе с 18 июня Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлится до 12 июля. Как это астрологическое событие отразится на жизни каждого знака Зодиака, рассказывает астролог Георгий Личели.

Овен

Вас ожидает подвох в делах и отношениях. Не стоит доверять партнерам, так как они могут подвести. Это не лучшее время для переговоров, подписания важных договоров и контрактов. Вы сейчас находитесь в непривилегированном положении, поэтому стоить быть скромнее в желаниях и довольствоваться тем, что имеете.

Телец

Вам, скорее всего, придётся заниматься имущественными и семейными делами, связанными с недвижимостью, ремонтом, совершать покупки для дома, менять что-то в интерьере. Правда, из-за семейных дел придётся жертвовать личными планами и временем.

Близнецы

У вас благоприятное время для совершенствования своих знаний, освоения новых сфер, образованием. Надо расширять горизонты, завязывать полезные знакомства. Также важно уделять внимание здоровью и не перегружать нервную систему, избегать сомнительных мероприятий и людей, которые в это время могут к вам притянуться.

Рак

У вас могут происходить изменения, имеющие далеко идущие последствия. А также возникнет перспектива, способная кардинально изменить вашу жизнь. Но это может потребовать от вас активных усилий и готовности к переменам. Однако не стоит бояться: доверьтесь своей интуиции - она не подведет.

Лев

Вам придётся столкнуться с ограничениями в реализации своих планов. Может не хватать мотивации. Поэтому старайтесь не переоценивать свои силы и возможности. Следует быть осторожнее в поездках, при оформлении документов. Также надо быть осмотрительнее с иностранными партнёрами, а решение всех юридических вопросов лучше перенести на конец июля.

Дева

Нужно бережнее относиться к своему здоровью и внимательно следить за самочувствием. Вероятно, ситуация будет складываться таким образом, что ваши слова не будут воспринимать всерьёз, и придётся кому-то что-то доказывать, либо отстаивать свою точку зрения и правоту. Но не стоит конфликтовать, особенно на работе и с начальством, так как это негативно скажется на вашей карьере.

Весы

Вероятно, придётся столкнуться с интригами и разногласиями в партнёрстве. При этом вам может не хватать дипломатичности и желания идти на компромисс, что, в свою очередь, может привести к конфликтам и серьёзным потерям. Надо проявлять терпение, спокойствие, избегать чувства обиды, ревности и негативных эмоций.

Скорпион

Нужно восстанавливать старые связи. Бывшие коллеги, партнёры, друзья могут предоставить информацию, которая поможет решить финансовые вопросы и улучшить материальное положение. Но при этом не стоить раскрывать свои намерения и делиться со всеми планами.

Стрелец

Вам представится возможность, что-то изменить в своей жизни, вероятно, на многие вещи вы взглянете по-новому. Вас ожидают приятные сюрпризы и новые возможности. Нужно только проявить активность и инициативность там, где затронуты ваши личные интересы.

Козерог

Вам лучше не принимать важных решений в вопросах, связанных с кредитами, инвестициями и долговыми обязательствами. Скорее всего, вам придётся вернуться к старым незавершённым делам. А так как в этот период ваши успехи будут зависеть от других, нужно сотрудничать и объединять усилия с другими людьми.

Водолей

Это время для продвижения ваших идей и утверждения своих позиций. Вы можете проявить успешную активность в групповых проектах. Но не стоит требовать от других того, чего они не способны выполнить. Лучше перепроверять любую информацию, так как сплетни и недостоверная информация может испортить ваши отношения. Не лучший период для выяснения партнерских отношений.

Рыбы

Не лучшее время для покупки и оформления документов, связанных с недвижимостью. Возможно, вам придётся менять свои привычки и образ жизни. В этот период лучше держаться подальше от спорных денежных, имущественных вопросов и избегать финансовых разборок. Также эмоции будут мешать делать правильные выводы и принимать верные решения, что может негативно отразиться на ваших делах.

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