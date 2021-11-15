Что нужно успеть сделать к новому году: гороскоп для всех знаков зодиака

Овнам нужно устроить все свои дела с недвижимостью, а Близнецам – принять важные решения, которые повлияют на всю дальнейшую жизнь. На Скорпионов может свалиться безумная удача, а Девы влюбятся по самые уши.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака до нового года. Что следует успеть сделать вам, читайте дальше.

Овен

Устройте все свои дела с недвижимостью, хозяйством, какие-нибудь домашние дела или вопросы собственности, словом, все то, от чего зависят ваши базовые потребности. Возможно, нужно будет дополнительно утеплиться или позаботиться о безопасности.

Видео дня

Телец

Вы очень много работаете, и к концу года предстоит завершить важный и сложный проект, требующий большой сосредоточенности и концентрации. Поэтому выкладывайтесь по полной, а отдыхать уже после нового года.

Близнецы

Самое главное за эти дни – принять важные решения, которые повлияют на всю вашу дальнейшую жизнь. А чтобы сосредоточиться на них, нужно отключиться от всех раздражителей и провести как можно больше времени в раздумьях.

Рак

К счастью, вы можете провести эти недели довольно легкомысленно, все важные дела уже завершены, так что получайте удовольствие от жизни, больше отдыхайте и не переживайте - все у вас сейчас решается само собой.

Лев

Могут произойти какие-нибудь важные события, которые вы хотели бы отметить вместе с близкими людьми. Возможно, семейные юбилеи, свадьбы или важные корпоративы, на которые вы возлагаете немало надежд.

Дева

За это время у вас будет очень много контактов и не все они будут деловыми. На самом деле, у вас есть много шансов влюбиться по самые уши и почувствовать, что же такое страстная любовь, когда от эмоций будет сносить крышу.

Весы

Впереди максимально расслабленный период, когда вы собираетесь больше отдыхать, чем над чем-то трудиться. Возможно, есть смысл уехать куда-нибудь на отдых, провести время на курорте или пройти профилактический или лечебный курс процедур.

Скорпион

Почувствуйте себя везунчиками, ведь на вас может свалиться безумная удача, как будто кто-то наверху будет очень о вас заботиться, и будет присылать разные подарки в виде хороших людей, полезных контактов, финансовых возможностей.

Стрелец

Главная задача – создать вокруг себя надежную команду единомышленников, на которую вы могли бы рассчитывать и в этом году, и в дальнейшем, поскольку именно от надежности партнеров зависят и ваши перспективы.

Козерог

Происходящие в вашей жизни изменения могут быть очень значительными, вплоть до разрушения старой системы, когда и камня на камне не останется от прошлой жизни. И в новом году вам придется строить все изначально.

Водолей

Может потребоваться сменить место работы, или вы будете считать настолько невыносимыми условия проживания, что переедете на новую квартиру или дом. Словом, готовьтесь собирать вещи.

Рыбы

Впереди – важная дорога. Возможно, переезд на новое место или просто путешествие, которое вы давно запланировали. А может, вы вообще собрались изменить не только места жительства, но и страну себе новую избрали.

Как сообщал OBOZREVATEL: