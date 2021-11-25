Что нужно успеть до 4 декабря: астролог назвал 'плюсы' 'коридора затмений'

Во время "коридора затмений" – в период с 19 ноября по 4 декабря – следует быть особенно аккуратным в делах и следить за состоянием здоровья. Кроме того, неординарные действия в эти дни помогут скорректировать жизненный сценарий к лучшему.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. Это время перемен, которые каждый человек может инициировать сам, добавил он.

По словам астролога, вопреки распространенному мнению, "коридор затмений" может оказывать не только негативное, но и позитивное влияние на человека. Получить "плюс" от него можно в случае, если человек готов работать над собой.

Так, в период до 4 декабря рекомендуется:

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Заняться очищением тела и души, а также личного пространства, избавить от того, что мешает радоваться жизни, пересмотреть круг друзей и перестать общаться с "токсичными".

Постараться четко осознать свои желания и потребности и наметить путь к их реализации.

Обращать внимание на особые "знаки", которые будет посылать Вселенная, например, на "людей из прошлого", которые неожиданно появились в вашей жизни, или события прошлых лет, которые неожиданно всплыли в памяти, практиковать прощение.

Выполнить дела, которые давно откладывались в долгий ящик, решить вопросы, которые ждали своего часа.

Избавляться от плохих привычек.

Загадывать желания и медитировать.

Инициировать любые перемены в жизни, начиная с мелочей (сменить маршрут следования на работу, добавить новый элемент в гардероб) и заканчивая глобальными.

Игорь Мехеда подчеркнул, что астрологи прошлых веков подходили к "коридору затмений" шире. "Они считали, что коридоры затмений существуют не только между ближайшими между собой затмениями, но и между далеко отстоящими друг от друга. Например, между лунным затмением 26 мая 2021 года и солнечным 4 декабря 2021 года тоже существует "коридор затмений".

"Если посмотреть с этой точки зрения, то мы всегда находимся сразу в нескольких "коридорах затмений", – заметил астролог. Поэтому все озвученные рекомендации могут быть применимы в любое время.

Он добавил, что "астрологическую ситуацию можно корректировать". В этом контексте он привел исторический пример. "Астролог предсказал одному итальянскому правителю, что того ждет смерть на поле боя. Правитель спросил, как должно выглядеть звездное небо, чтобы он оставался жив. Астролог изобразил такую карту, и правитель перенес ее на купол грота, где ужинал каждый день. Все битвы были выиграны, жизнь была сохранена".

"Поэтому безвыходных ситуаций нет. Даже если звезды создают опасность воплощения разрушительного сценария, такой сценарий можно всегда исправить", – резюмировал Игорь Мехеда.

Напомним, OBOZREVATEL сообщил, в чем состоит опасность "коридора затмений" между лунным затмением 19 ноября и солнечным затмением 4 декабря.