Что нужно сделать каждому знаку зодиака до Нового года: таролог дала совет

До Нового года осталось два месяца, это значит, что самое время взяться за дела, до которых никак не доходили руки. Козерогам стоит заняться недвижимостью, Водолеям – безопасностью, а Близнецам и Стрельцам – работой и карьерой.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, что нужно успеть сделать до Нового года различным знакам зодиака.

Овен

Весь год вы были слишком правильными и старательными, четко выполняли свои обязанности, пытаясь следовать всем правилам. И у вас еще есть время для того, чтобы оторваться вволю и получить наконец удовольствие от этой жизни, пусть даже и немного запрещенные, но они вас сделают счастливыми.

Телец

Откройте новое дело, попробуйте новый бизнес или новое увлечение. Вам хочется что-то обновить в жизни, сделать ее более яркой и интересной. Поэтому внесите в ее привычное течение нечто невероятное, добавьте красок, специй и драйва. А может и вовсе начните все сначала.

Близнецы

Вам не помешает собрать все свои силы и выложиться по полной, потому что эти последние месяцы у вас обещают быть чрезвычайно напряженными, хотя и финансово успешными. Сейчас можете заработать столько, чтобы полгода не беспокоиться о деньгах. Сделайте этот рывок, а потом можете курить бамбук.

Рак

А не хотите ли вы взбодриться и организовать бурный праздник людей на ...надцать? Возможно, пришло время, когда вам надоели все эти ограничения и одиночество, и вам срочно нужны люди, веселье, танцы, словом, корпоратив, к которому нужно долго и тщательно готовиться.

Лев

Вам нужно больше свободного времени для себя. Душа просит тишины, молитвы, медитации, размышлений. Поэтому позвольте себе все это безо всякого чувства вины, а еще – паломничество по святым местам, поездки по местам силы, ретриты и другие духовные практики.

Дева

Размеренную обычную жизнь хочется разбавить искусством, окунуться в собственное творчество, в созерцание и изучение чужого. Сейчас хорошо зайдут визуальные искусства, в том числе современные, а еще опера и балет. В конце концов, хоть рисуйте, хоть танцуйте – главное творить.

Весы

Расслабьтесь и отдыхайте. Кажется, вы уже перевыполнили все планы на этот год и можете бить баклуши. В идеале это делать где-то в теплых краях, но и наши широты вполне подходят. Поэтому считайте прибыли, составляйте планы на следующий год, радуйтесь жизни и тому, какие вы быстрые и ловкие.

Скорпион

Вас потянет на родину, в места детства и юности, туда, где вам было хорошо, где вы были счастливые и в безопасности. Поэтому отведите время для того, чтобы посетить эти места, родных и близких, если они там есть. Наполниться воспоминаниями и тем всемогуществом, которое ощущается только в детстве.

Стрелец

Вы еще можете успеть занять неплохую такую должность. А перед тем соберитесь с силами, введите для себя четкий, хотя и напряженный, график, а еще возьмите на себя дополнительную работу и ответственность. И ваши усилия приведут к тому, что вы успешно будете продвигаться по карьерной лестнице.

Козерог

Могут несколько зависнуть дела с недвижимостью и к концу года вам стоит с ними управиться. Поэтому продавайте лишние метры и гектары, покупайте новые, оформляйте документы и можете даже начать что-то обустраивать и ремонтировать.

Водолей

Обязательно нужно позаботиться о защите на всех уровнях – от замены замков и дверей, к установлению сейфа и системы сигнализации. Это же касается и защиты персональных данных и даже денег на карточке или в кошельке. Поэтому, если планировали давно что-то сделать в этом направлении – не теряйте время.

Рыбы

Вам бы не помешало собрать вокруг себя надежную команду из людей, на которых можно было бы и положиться, и которые бы помогали вам в любых делах. Давние друзья, приятели и сотрудники уже растворились, поэтому стоит создавать что-то новое и идти с этими людьми в новый год.

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