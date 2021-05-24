Что нельзя делать в затмение 26 мая: астролог озвучила советы

В день лунного затмения 26 мая, пик которого выпадет на 14:18 по киевскому времени, не следует начинать новые дела, совершать большие покупки и выяснять отношения с окружающими. В этот день рекомендуется избавляться от лишних вещей и вредных привычек.

Об этом в эксклюзивном блоге OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина. Она также посоветовала не отправляться в день затмения в путешествие, не принимать важных решений, не брать кредиты, не переезжать на новое место жительства и не приобретать автомобиль.

По словам астролога, день лунного затмения – лучшее время, чтобы привести в порядок дела, завершить какие-то процессы, а также составить подробный пошаговый план на ближайшие месяцы.

Форина поделилась описанием ритуала, который, по ее словам, поможет избавиться от того, что препятствует повышению качества жизни. Накануне затмения, 25 мая, следует положить под подушку чистый лист бумаги, а у кровати поставить стакан с водой.

На следующее утро, 26 мая, следует выпить воду из стакана, взять лист бумаги и носить его с собой вплоть до пика затмения. За 10-15 минут до него необходимо написать на листе список того, от чего следует избавиться, "не перечитывая". В пик затмения, в 14:18, лист бумаги следует сжечь, а пепел развеять.

Полудрагоценный камень лазурит поможет во время коридора затмений.

Как рассказала астролог, украшения из полудрагоценного камня лазурита помогут сбалансировать энергии непростого периода в коридоре затмений – с 26 мая по 10 июня.

Полную версию блога Эфы Фориной читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 26 мая состоится лунное затмение. Оно совпадет с полнолунием и суперлунием. Астролог Игорь Мехеда пояснил, что это означает.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!