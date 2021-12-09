Что нельзя дарить разным знакам зодиака, чтобы не обидеть их и не разозлить: гороскоп

Все мы любим получать подарки и особенно радуемся тому, о чем так давно мечтали. Нужный подарок не только радует, но и показывает настолько близким важно сделать нас счастливыми.

Астрологи издания Еlle выделили худшие подарки по знаку зодиака. Узнайте, что нельзя дарить чтобы не обидеть человека и не разозлить.

Овен

Бессмысленным подарком для них будут тапочки. Они не любят проводить время дома.

Телец

Эллиптический тренажер станет ненужным Тельцам. Даже если он принесет пользу для здоровья, они все равно предпочтут свежий воздух парка или леса.

Близнецы

Им не так важны подарки как внимание. Попытки лишить общительных Близнецов их любимого времяпрепровождения, а именно разговоров, - это истинное заявление о вражде.

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Рак

Уроженцы этого знака ненавидят прогулки на свежем воздухе. Поэтому выходные в кемпинге в качестве подарка станет не лучшей идеей.

Лев

Сюрприз для людей этого знака должен быть захватывающим. Поэтому бытовая техника не будет им в радость.

Девы

Сверкающие бомбочки для ванны - это самый плохой подарок для чистоплотных Дев. Они уже видят, как отмывают часами ванну от блесток и цветных следов.

Весы

Страх Весов - найти подарочную карту под елкой. Другими словами, они не любят подарков, которые заставляют их сделать выбор среди множества вариантов.

Скорпион

Маска для сна не принесет удовольствия Скорпионам, которые обожают свет. Они даже предпочитают спать не в полной темноте.

Стрелец

Не стоит дарить Стрельцам планер, так как они не любят планировать дела. Им приносят удовольствие спонтанные путешествия и неожиданные эмоции.

Козерог

Для Козерогов украшения и безделушки занимают последнее место. Они считают, что нет ничего менее практичного, чем предмет, с которым не знаете, что делать.

Водолей

Рожденным под этим знаком не понравится подаренная книга о личном развитии. Они могут неправильно понять этот жест и обидеться.

Рыбы

Эмоциональные Рыбы не любят сюрпризов и проверок. Поэтому неожиданность может вызвать у них беспокойство и тревогу.

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