Подробный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака

С 30 мая по 23 июня Меркурий будет находиться в фазе "ретроградного" движения относительно Земли. В это время Стрельцов ждут хорошие доходы, а Весам придется столкнуться с проблемами.

Что данный период приготовил для разных знаков зодиака, рассказал в эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

"С точки зрения астрономии, это явление объясняется достаточно просто. Траектория и скорость самой близкой к Солнцу планеты создает оптическую иллюзию – наблюдая за Меркурием с Земли кажется, что он начал двигаться в обратном направлении. Так случается потому, что в этот момент Меркурий пролетает "мимо" Земли, то есть ближе к ней. Астрологи заметили, что этот период имеет серьезное влияние на жизнь человека. Меркурий – планета, которая отвечает за социальные коммуникации, информационную и общественную сферу, сферу знаний", – отметил он.

"И во время ретроградного движения планеты в сферах, которым она покровительствует возможен разлад. Так, людям сложнее выстроить общественные связи, наладить контакты, уладить конфликты. Многие ситуации обостряются – как в политической сфере на мировой арене, так и в личной жизни каждого человека. А потому в это время каждому из нас стоит быть внимательнее и сдержаннее. Также, каждому из представителей зодиакальных созвездий я бы советовал тщательнее работать со своими "слабыми сторонами", – сообщил эксперт.

Овен

В этот период представители знака могут терять контроль над эмоциями. Чтобы избежать серьёзных ссор и конфликтов с окружающими, старайтесь чаще отдыхать и оставаться наедине со своими мыслями. К примеру, займитесь своим хобби.

Телец

Тельцы могут хвататься за множество дел одновременно, при этом не доводя до конца ни одно из своих начинаний. Совет звезд – определить приоритеты, составить четкий план действий и строго его придерживаться.

Близнецы

В личной сфере отношений звезды сулят одиноким Близнецам немало романтических знакомств. Но пессимистичный настрой представителей знака может стать главной преградой на пути к счастью в личной жизни. А потому старайтесь не торопиться с выводами о новых людях в вашей жизни.

Рак

В этот период Раки могут чересчур легкомысленности относиться к своему здоровью. Как следствие – возможно обострение хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, не стоит откладывать визит к врачу даже при малейших проявлениях недуга.

Лев

Уверенность в себе, которая присуща представителям знака, может легко перерасти в самоуверенность. Совет звезд – чаще прислушиваться к советам окружающих. Так вы сможете избежать многих ошибок.

Дева

В этот период трудолюбивые Девы могут взвалить на себя чересчур много обязательств. Чтобы не доводить организм до истощения, представителям знака стоит тщательнее планировать свой день, обязательно включая в него время для отдыха.

Весы

Столкнутся с чередой преград на своем пути. Обстоятельства то и дело могут складываться не так, как бы этого хотелось. Но не стоит паниковать. Осмотритесь по сторонам. Есть вероятность, что в этот момент судьба даёт вам более выгодные возможности.

Скорпион

Старайтесь быть сдержаннее в плане критики и замечаний по отношению к близким людям. Сейчас конфликты могут разгореться с маленькой искры. Так что лучше ее не разжигать.

Стрелец

Период ретроградного Меркурия для Стрельцов, не смотря на его противоречивость, удачная возможность улучшить свое финансовое положение. То и дело перед вами могут появляться новые источники дохода. Главное – не упустить их.

Козерог

Упрямство Козерогов в этот период может достигнуть своего пика. Чтобы не наломать дров, звезды советуют представителям знака держаться подальше от споров и разбирательств. Лучше сконцентрируйтесь на саморазвитии и исправлении своих былых ошибок.

Водолей

Водолеи рискуют сделать неправильный выбор в вопросах, связанных с финансами. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще прислушиваться к советам близких людей. Особенно, если они представители земной стихии.

Рыбы

Неуверенность в своих силах – главный камень преткновения на пути Рыб. И период ретроградного Меркурия может усиливать эту неуверенность в десятки раз. Совет звезд – держаться подальше от токсичных людей, которые могут вселять в вас подобные чувства. Будьте смелее! У вас обязательно все получится!

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