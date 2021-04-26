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Чего нельзя делать во время полнолуния: советы астролога

1.6т
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Полнолуние 27 апреля – отличное время для активных действий, для мощного рывка в осуществлении своих планов. Но опасно избытком эмоциональности.

Полнолуние наступит в 06:33 и будет в знаке Скорпион. Во время этой фазы спутника Земли энергия наполняет все живое, у людей тоже появляется больше сил, лучше растут растения, быстрее происходят обменные процессы. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

В то же время на полнолуние эмоции могут брать верх, а то, что оно произойдет в Скорпионе, может открыть самые тайные желания, привести к не очень красивым поступкам и мыслям, люди выскажут то, что давно хотели. 27 апреля лучше отложить важные дела и принятие важных решений.

"Помните, полнолуние – это время сделать мощный рывок, пользуйтесь этим", – добавила астролог.

Что нужно делать, а что – нет во время полнолуния:

  1. будьте терпимы к близким, эмоции могут зашкаливать;

  2. отличный период для прогулок на свежем воздухе, всю энергию выбрасывайте в активные игры;

  3. не стоит планировать ничего важного, есть риск срыва планов или кардинальных перемен;

  4. не лучший день для плановых операций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Тема
Астрологический прогноз
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