Что мотивирует разные знаки зодиака

Когда будильник вырывает из сладких грез, что заставляет разные знаки зодиака вставать с постели и приготовиться к работе? Движут ими мысли о заработке или перспектива покупки новых вещей?

У каждого из нас есть разные источники мотивации, которые поддерживают и помогают двигаться вперед каждый день, преодолевая трудности. Какие они согласно гороскопу, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Овен

Мотивирован лидерством. Овен – от природы энергичный человек, которому нравится отдавать все свои силы. Однако он готов выкладываться, только если чувствует, что находится в положении лидера.

Телец

Его главная цель жизни – полная безопасность и комфорт. Информации о том, что есть люди, живущие той жизнью, которой хочет жить Телец, достаточно для его устремленности вперед.

Близнецы

Боятся одиночества. Работа не обязательно может быть их любимым аспектом жизни, но Близнецы ею делает, потому что надо. Им нравится проводить время с другими людьми.

Рак

Семья и друзья мотивируют Рака. Он бы запросто провел весь день лежа на диване, если бы в жизни не было определенных обязательств. Рак понимает, что хорошие результаты и зарабатывание денег – это средство для улучшения дома и семейного окружения.

Лев

Для него главный двигатель – самооценка. Жизнь для Льва довольно проста: они должны быть лучшими. Везде и во всем.

Дева

У этого трудолюбивого и умного знака зодиака часто возникают проблемы с самооценкой и уверенностью в себе, поэтому они нуждаются в постоянной возможности для совершенствования. А осознание того, что они делают полезное дело, приносит им удовлетворение.

Весы

Гармония и равенство являются двумя важными вещами для Весов. Их счастье в определенной степени связано со счастьем окружающих. Если окружающие их люди счастливы и мотивированны, Весы получают обратно этот же эффект.

Скорпион

Его мотивация идти на работу такая же, как и постоянное подглядывание в телефон своего партнера – уверенность и контроль. Скорпион – чрезвычайно страстный знак зодиака, который вкладывает свое сердце и душу во все, что делает.

Стрелец

Жизнь без границ – его цель. Стрельцы – не те люди, которые хорошо реагируют на ограничения, поэтому их главный мотиватор – это тяга к свободе. Они точно знают к чему стремятся и как этого добиться.

Козерог

Это настолько целеустремленный знак зодиака, что ему не нужно слишком много мотивации для достижения цели. Козерог по своей сути трудолюбивый и амбициозный.

Водолей

Помощь другим воодушевляет его. Водолей стремится сделать жизнь людей вокруг лучше. Этому знаку зодиака часто нужны моменты уединения. Водолеи – очень чуткие люди, которые активно заботятся о благополучии других.

Рыбы

Этот водный знак не нуждается в особой мотивации, чтобы делать то, что другие люди могут отложить. Как самый заботливый и сострадательный знак, они часто готовы протянуть руку помощи, если она понадобится. Но им тоже нужна поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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