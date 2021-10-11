Что дарит счастье разным знакам зодиака: астрологи раскрыли секрет

Каждому хочется быть счастливыми и чувствовать радость каждый момент жизни. Но достичь этого состояния иногда непросто.

Эксперты по звездам издания Geniushoroscope рассказали, что дарит счастье разным знакам зодиака. Узнайте, что именно нужно вам.

Овен

Лучший способ улучшить настроение - это больше заниматься физическими упражнениями. Вы должны сделать что-то, что освободит ваш разум.

Телец

Расслабление - то, что вам необходимо. Представителям знака очень нужен душевный покой. Позаботьтесь о себе, своем теле и своем разуме.

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Близнецы

Путешествие может помочь вам стать счастливым. Чтение книги также очистит разум.

Рак

Для вас важно рационально проводить время, но объятия - лучшее, что вы можете получить, когда чувствуете себя подавленным.

Лев

Когда вам грустно и вы нервничаете, лучше всего проводить время со своими близкими и друзьями.

Дева

Вы ненавидите стоять на месте и чувствуете себя бесполезным, когда вам нечего делать. Лучший способ провести время - заняться тем, что вам нравится.

Весы

Медитация важна для всех, но еще важнее для вас, особенно когда у вас плохое настроение.

Скорпион

Путешествие или новое приключение поможет быть счастливым.

Стрелец

Физическая активность и бег на свежем воздухе - вот что заставляет вас чувствовать себя лучше.

Козерог

Работа помогает хорошо отвлечься от грусти. Вы должны поддерживать свой ум активным и погружаться в мечты.

Водолей

Когда вам тоскливо, нужно отключиться от всего и от всех. Вы - одиночка, и именно в эти моменты вам нужно больше пребывать наедине с самим собой.

Рыба

Хороший сон помогает вам восстановиться, когда особенно грустно. Ваш разум отдыхает и расслабляется тело.

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