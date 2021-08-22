Четырем знакам зодиака повезет с 23 августа

С понедельника, 23 августа, четырем знакам зодиака повезет больше других. В частности, Тельцы будут полны сил и энергии, что позволит им преодолеть любые препятствия, Близнецы получат интересные предложения, Раков накроет любовь, а Весы отправятся в долгожданный отпуск.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, на чьей стороне будет фортуна с 23 по 29 августа. По ее словам, для кого-то эти дни станут истинным воплощением представления о счастье.

Телец

Самое важное, что вы сейчас чувствуете себя очень сильными и энергичными, настолько уверенными в себе и своей незаурядности, что вы можете легко преодолеть все и всех, и превратить свою жизнь в мотивирующую историю успеха для всего мира.

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Близнецы

Приходят интересные предложения, которые обещают превратиться в очень перспективные проекты, в том числе и финансово выгодные. Единственное "но" – это будет не очень быстро, будете долго и упорно работать над желаемым результатом.

Рак

Безумная любовь уже вот-вот накроет вас с головой и перевернет все ваше представление о настоящем счастье и искренней любви и перекроит все ваши планы. Вы и моргнуть не успеете, как окажетесь в этом водовороте чувств и эмоций.

Весы

Всю неделю вас ждут различные приятные моменты, особенно, когда вы отправляетесь в путешествие или на долгожданный отдых. Вы его проведете именно так, как и планировали, набираясь новых впечатлений, знаний, знакомясь с новыми людьми и явлениями.

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