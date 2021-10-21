Четырем знакам зодиака повезет: гороскоп на 21 октября

У Овнов и Львов улучшится финансовая ситуация, а Близнецы получат заманчивое предложение по работе. В свою очередь, Ракам стоит в четверг соблюдать все правила безопасности.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 21 октября. Кто еще получит карт-бланш на все свои проекты и у кого будет спокойный день, читайте дальше.

Овен

Улучшается ситуация с финансами – они вдруг могут приходить в больших количествах, и это могут быть как ваши личные деньги, так и средства в виде инвестиций на различные проекты, которыми вы планируете в дальнейшем заниматься.

Видео дня

Телец

День будет очень динамичным и многолюдным, у вас сегодня немало планов, встреч, забот, а еще – разного рода общения с людьми и виде собраний, конференций, совещаний или частных вечеринок.

Близнецы

Вы можете получить интересное предложение по вашей профессиональной реализации, которая призвана значительно усилить ваши позиции. Это будет вам льстить, вы чувствуете себя очень востребованными и незаменимыми.

Рак

Сегодня особенно важно соблюдать все правила безопасности, особенно правила дорожного движения и скоростного режима, если вы за рулем, поскольку увеличивается вероятность попасть в ДТП.

Лев

Деньги, которые вы сегодня получите, потребуют более серьезного подхода, чем обычно. Поскольку и деньги будут серьезные, и ваши планы на них, сделайте все для того, чтобы они на вас в дальнейшем работали.

Дева

Веселая дружная компания, в которую вы сегодня попадете, не просто вам улучшит настроение, а в процессе общения еще может вдохновить на одну перспективную идею, и подтолкнуть вас к реализации интересных планов.

Весы

Эмоциональные и физические нагрузки на вас сегодня будет усиленными, и они будут касаться как деятельности, так и частных дел, потому что вам и работу потребуется сделать, и людей выслушать, еще и советы полезные дать.

Скорпион

День обещает быть в целом спокойным, а иногда даже слишком. Никаких важных событий не происходит, и вы можете перевести дыхание и отдохнуть от страстей, посвятить время собственным интересам и увлечениям.

Стрелец

Сейчас вы занимаетесь определением дальнейшего пути, выбираете из нескольких наиболее приемлемых вариантов. Самая большая сложность – это осознать, что вам на самом деле сейчас нужнее, какое направление будет самым перспективным.

Козерог

У вас сегодня начинается режим полного содействия всем вашим начинаниям. Вы словно получаете карт-бланш на все свои проекты, вам со всех сторон приходит поддержка, и главная задача – лишь правильно распределить ресурсы.

Водолей

В работе может начаться новый этап, а может и новая работа неожиданно подвернется, и здесь важно не сомневаться долго, а сразу соглашаться на новые предложения, идти навстречу этим вызовам и завоевывать новые территории.

Рыбы

На первый план выходят отношения, личные и семейные, и вы пытаетесь приложить все усилия для того, чтобы ваши любимые были счастливы и довольны. Правда, иногда они этим злоупотребляют.

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