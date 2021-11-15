Победа, деньги или отдых: четыре знака зодиака ждет большая удача 15-21 ноября

Новая должность или новые обязанности ожидают Овнов, а Тельцы могут одержать победу или выиграть гранты. Близнецам повезет в финансах, а Раки смогут отдохнуть.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 15-21 ноября. Детальнее читайте дальше.

Овен

Вас ожидает новая ответственная должность или хотя бы расширенный круг обязанностей, и вы эту дополнительную нагрузку воспринимаете с радостью, поскольку обошли своих конкурентов, и работа вам нравится.

Телец

Есть все шансы одержать победу, занять призовые места, выиграть гранты или иметь еще какую-то возможность чувствовать себя победителем. И это не только будет приятным фактом, но может изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

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Близнецы

В этот непростой период вам удается попасть в ту небольшую когорту людей, которым удается получить счастливый билет, а с ним – дополнительные бонусы, всяческую поддержку и различные финансовые преференции.

Рак

Можете позволить себе отдохнуть, причем, по подсчетам последних финансово удачных проектов, провести время можно будет не дома, а где-нибудь на морях. Но если вы захотите путешествовать, потому что вам вполне будет достаточно и родное окружение.

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