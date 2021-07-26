Четырем знакам зодиака не везет в любви: астрологи назвали причины

Каждый из нас хочет любить и быть любимым в этой жизни. Встретив свою половинку, мы чувствуем себя счастливее в многие разы, но удается построить крепкие отношения не всем.

Астрологи издания Billie назвали четыре самых невезучих знака в любви. Весам, Скорпионам, Рыбам и Ракам тяжело найти своего человека и построить отношения.

Весы

У представителей этого знака сильно развита склонность к трудоголизму, из-за чего они могут упускать из виду отношения. Они настолько заняты во всех сферах своей жизни, что не находят время, чтобы выбрать правильного человека и вступить в отношения.

Скорпион

Рожденные под этим знаком настолько страстны, что часто игнорируют возможность вступить в длительные отношения. Они переменчивы в любви и часто меняют партнеров.

Рыбы

Оптимистичные и мечтательные Рыбы идеализируют своих партнеров. Они предпочтут видеть только хорошие стороны человека и игнорируют намеки партнера на дальнейшие взаимоотношения, чтобы не портить идеальную для них картинку.

Рак

Уроженцы этого знака очень чувствительны. Кроме того, они сразу же возлагают все свои надежды на одного человека, что часто разбивает им сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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