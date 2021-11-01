Романтика, сюрпризы и финансовый успех: четыре знака зодиака ждет удача 1-7 ноября
У Стрельцов на этой неделе положительно сложится финансовая ситуация, а Овны могут встретить свою любовь. Девы убедятся в собственных силах, а Львы осуществят свои желания.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 1-7 ноября. Детальнее читайте дальше.
Овен
Вы не ожидаете от этой недели каких-то сюрпризов, но он может превратиться в какой-то невероятно удачный. И все из-за любви, которая вдруг может случиться и превратить эту осень в яркую и эмоциональную.
Лев
Происходит определенный подъем, вы сейчас готовы перевернуть весь мир, переделать все дела, выполнить все желания и вообще попробовать все, до чего сможете дотянуться. Так что радости и удовольствия этой недели будут безумными.
Дева
Растет физический потенциал и у вас появляется больше уверенности в собственных силах и в том, что в конце концов будет именно так, как вы хотите. Тем более что вы на этой неделе имеете и постороннее подтверждение тому, что у вас все получится.
Стрелец
Финансовая ситуация складывается положительно, поскольку вам удается и экономить значительно, да еще какие-то дополнительные деньги неожиданно появляются – и от родственников, и от бизнеса, и от любимых, и руководство может поощрять.
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