Четыре знака зодиака живут прошлым: они часто испытывают ностальгию

В жизни многим приходится преодолевать трудности, чтобы двигаться дальше, что может даваться нелегко. Но некоторые склонны ставить прошлое выше настоящего, испытывая ностальгию - им трудно перевернуть страницу пережитого.

Астрологи издания Аiredesantafe назвали четыре знака зодиака, которые живут прошлым. Они часто испытывают тоску.

Овен

Уроженцы этого знака склонны испытывать ностальгию, если разочарованы. Когда они ищут доверие и поддержку, предпочитают обращаться к людям из прошлого. К сожалению, из-за этого Овны часто упускают возможность открыться новому опыту.

Близнецы

У представителей этого знака всегда теплые воспоминания, но они также склонны романтизировать прошлое. Близнецы часто смеются над своими воспоминаниями и иногда создают "вымышленное прошлое, делающее их счастливыми", что не очень здорово.

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Дева

Рожденные по этим знаком используют воспоминания о прошлом, чтобы найти утешение, когда дела выходят из-под контроля. Для них воспоминания о прошлом - не привычка, а побег от решения сложных вопросов настоящего. Девы очень сентиментальны и любят цепляться за хорошие воспоминания, чтобы быть счастливыми.

Рыбы

Чувствительные Рыбы часто имеют сильную связь со своим прошлым. Обычно им требуется много времени, чтобы перевернуть страницу. Им нравится ностальгия и все, что связано с мимолетными чувствами, которые со временем проходят.

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