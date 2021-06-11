Четыре знака зодиака ждут приятные сюрпризы и новый поворот в жизни

Тароскоп на 11 июня обещает Овнам помощь соратников, Близнецам – неожиданную поездку, Львам привалит денег, а Весы попадут в водоворот интересных событий.

Кому повезет в этот день и в чем, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка.

Овен

Вырастет уверенность в том, что взят верный курс и все шаги были в правильном направлении. Соратники и коллеги будут помогать и поддерживать. Станет ясно, что ваше дело приносит людям пользу.

Близнецы

Внезапно может оказаться, что где-то вы очень нужны, и придется срочно туда ехать. Там придется проявить решимость и уверенность. События будут стремительно меняться.

Лев

В этот день внезапно может свалиться куча денег, но появится сильное искушение сразу же их спустить. Также могут провоцировать потратили эти средства.

Весы

Даже если сидеть спокойно на своем месте, судьба обязательно привнесет неожиданный поворот. Планы могут резко поменяться, и вы окажетесь в водовороте интересных событий и счастливых совпадений.

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