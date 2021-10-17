Четыре знака зодиака ждут приятные новости в октябре: астрологи назвали счастливчиков

Осенью перед многими открываются новые перспективы и предложения. Возможна смена работы или увлекательные путешествия.

Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали четыре знака зодиака, которых ждут приятные новости до конца октября. Узнайте, кому очень повезет.

Рак

Представители этого знака настоящие счастливчики. Несмотря на долгую череду неожиданных событий, их ждет успех. Произойдут большие позитивные изменения, как в карьере, так и личной жизни.

Водолей

Водолеев в октябре ждет много сюрпризов, но тяжелые времена точно закончатся. Возможно, осуществится давняя мечта или получится решить проблему, которая беспокоила их долгое время.

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Весы

Конец октября для этого знака будет полным веселья, возможны новые знакомства. Весы проведут следующие несколько недель так, что будут по-настоящему счастливы, их ждут радостные новости.

Стрелец

Жизнерадостность и энтузиазм Стрельцов помогают им идти правильным путем. Октябрь может стать месяцем, когда они смогут избавиться от трудной работы или проблем с финансами.

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